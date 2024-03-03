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Фонд держмайна продав ДП
«Буран» за 49 мільйонів

Фонд держмайна продав ДП «Буран» за 49 мільйонів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 21:07

Фонд держмайна продав ДП «Буран» за 49 мільйонів

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна реалізував на приватизаційному аукціоні науково-дослідний інститут «Буран». Покупець має сплатити ₴49 мільйона за об’єкт та ₴9,8 мільйона ПДВ.

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Фонд держмайна продав ДП «Буран» за 49 мільйонів
R2
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