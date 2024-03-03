Фонд державного майна реалізував на приватизаційному аукціоні науково-дослідний інститут «Буран». Покупець має сплатити ₴49 мільйона за об’єкт та ₴9,8 мільйона ПДВ.
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Фонд держмайна продав ДП «Буран» за 49 мільйонів
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Додано: Чет 25 лип, 2024 21:07
Фонд держмайна продав ДП «Буран» за 49 мільйонів
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Фонд держмайна продав ДП «Буран» за 49 мільйонів
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