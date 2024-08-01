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Чи можуть переселенці одночасно
отримувати допомогу ВПО...

Чи можуть переселенці одночасно отримувати допомогу ВПО...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 12:46

Чи можуть переселенці одночасно отримувати допомогу ВПО...

Пропонуємо до обговорення:
Стало відомо, чи може внутрішньо переміщена особа одночасно отримувати допомогу ВПО та виплату малозабезпеченим.

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Чи можуть переселенці одночасно отримувати допомогу ВПО та виплату малозабезпеченим
R2
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