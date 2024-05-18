Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7331, який спрощує ведення господарської діяльності та започаткування бізнесу в період воєнного стану.
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Президент підписав закон, який спрощує ведення бізнесу
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Додано: Вів 03 вер, 2024 08:25
Президент підписав закон, який спрощує ведення бізнесу
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Президент підписав закон, який спрощує ведення бізнесу
Додано: Вів 03 вер, 2024 08:25
Все брехня, гаунянцев проштовхує збільшити в 3 рази кількість місячних звітів для всіх підприємств, під соусом підвищення війскового збору. Оце їх реальне "покращення" умов ведення бізнесу, а ні ця порожнина.
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