RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Як зміняться податки з жовтня

Як зміняться податки з жовтня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 12:38

Як зміняться податки з жовтня

Пропонуємо до обговорення:
З жовтня 2024 року в Україні планується запровадити широкий пакет податкових змін, які стосуватимуться бізнесу та фізичних осіб — найманих працівників та ФОП

Дивися повний текст
Як зміняться податки з жовтня
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100101
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Недоплачують податки: У «Слузі народу» хочуть посилити...
R2 » Суб 10 сер, 2024 13:27
1 482
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 сер, 2024 20:34
Investor_K
Верховна Рада підвищила акцизи на пальне: як зміняться...
R2 » Нед 21 лип, 2024 14:20
3 752
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лип, 2024 08:52
Примат
ВРУ скасувала мито та податки на імпорт енергообладнання
R2 » Суб 20 лип, 2024 15:55
3 394
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лип, 2024 20:55
Diman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.