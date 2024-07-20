З жовтня 2024 року в Україні планується запровадити широкий пакет податкових змін, які стосуватимуться бізнесу та фізичних осіб — найманих працівників та ФОП
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Як зміняться податки з жовтня
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Додано: Вів 03 вер, 2024 12:38
Як зміняться податки з жовтня
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Дивися повний текст
Як зміняться податки з жовтня
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