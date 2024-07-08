Долар США — одна з найпотужніших валют у світі з багатою історією, що пройшла через численні зміни та трансформацію. Однак є деякі купюри, випуск яких було припинено.
Дивися повний текст
Які банкноти доларів США більше не випускаються (фото)
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 вер, 2024 19:32
Які банкноти доларів США більше не випускаються (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Які банкноти доларів США більше не випускаються (фото)
Додано: Пон 30 вер, 2024 19:32
Враньё, я хотел обменять в Авальбанке купюру 1000 долларов, год выпуска 1948 (мне ее подарили на мое 50-летие в 1998 году), но ее отказались принимать. Так же поступили в Приват банке и Ощадбанке.Пришлось искать менял, которые поменяли ее у меня на гривны как за 1500 долларов.
|