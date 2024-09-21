RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Скільки дронів виготовила
Україна в 2024 році

Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 10:09

Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році

Пропонуємо до обговорення:
Україна перевиконала план з виробництва дронів. Всього за цей рік було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.

Дивися повний текст
Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100162
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 10:09

Поясніть дурню - чому ж тоді рада наша місцева знову жахнула 4 млн.грн на Мавіки? (потрійна ціна - немає податків сплачених в україні - підтримка китайського виробника - немає спецфункціоналу)
agmkv70
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 14.09.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:18

  agmkv70 написав:Поясніть дурню - чому ж тоді рада наша місцева знову жахнула 4 млн.грн на Мавіки? (потрійна ціна - немає податків сплачених в україні - підтримка китайського виробника - немає спецфункціоналу)

Спробуйте виготовити аналог мавіка, за ту ціну.
Станете мільйонером, дуже швидко. :D
_Mykola_
 
Повідомлень: 5243
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:45

І що там по-вашому унікальне таке - камера зі стабілізацією чи передавач (бо в цих двох я не розбираюсь)?
Бо в чому навіть моєї експертизи достатньо(що залишиться) коштує 300-400 баксів в роздріб.
agmkv70
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 14.09.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна повернулася до групи найбільш економічно...
R2 » П'ят 18 жов, 2024 16:06
1 232
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2024 16:06
salvydas
Скільки ще діятимуть відстрочки від мобілізації: у ТЦК...
R2 » П'ят 27 вер, 2024 10:53
1 300
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2024 10:53
o_volvachev
Скільки потрібно води чи електрики для роботи ChatGPT-4
R2 » Суб 21 вер, 2024 09:13
2 543
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2024 11:04
вектор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4306)
25.10.2024 00:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.