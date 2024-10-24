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Що треба знати про податки у
Польщі, Німеччині та Чехії

Що треба знати про податки у Польщі, Німеччині та Чехії
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 01:50

Що треба знати про податки у Польщі, Німеччині та Чехії

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua у статті розглянув основні податкові вимоги в європейських країнах, де зараз перебуває найбільше українців — Польщі, Німеччині та Чехії.

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Що треба знати про податки у Польщі, Німеччині та Чехії
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 01:51

Чекаємо аналогічне по іншим країнам
pratimpuls
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Модератори: Ірина_, Модератор

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