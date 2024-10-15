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У Німеччині 300 тисяч українців не працюють і не шукають...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 лис, 2024 01:02
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що у Німеччині мінімум 300 тисяч українців не працюють і не роблять спроб працевлаштуватися. На його думку, коли соціальна підтримка ФРН буде припинена, вони будуть змушені повернутися.
Дивися повний текст У Німеччині 300 тисяч українців не працюють і не шукають роботу — Зеленський
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Додано: Суб 02 лис, 2024 07:07
А воно тільки й мріє, як освіти та виплат. Та вислати кріпаків на війну.
Будуть роками платить. Не хочуть воювати європейці, хай платять. І не цьому виродку їм дорікати
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Додано: Суб 02 лис, 2024 10:13
Бетон написав:
А воно тільки й мріє, як освіти та виплат. Та вислати кріпаків на війну.
Будуть роками платить. Не хочуть воювати європейці, хай платять. І не цьому виродку їм дорікати
Ну взагалі Зеленський узагальнює, ці 300 тис. з 1,1 млн. можуть легко виявитися дітьми, пенсіонерами, вагітними жінками ітд. Але звучить дуже турбо-потужно!
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