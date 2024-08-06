RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Член Ради НБУ розповів про
вплив обмеження карткових...

Член Ради НБУ розповів про вплив обмеження карткових...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 10:37

Член Ради НБУ розповів про вплив обмеження карткових...

Пропонуємо до обговорення:
Переважна більшість громадян України не відчують на собі обмежень карткових переказів, які впроваджують банки.

Дивися повний текст
Член Ради НБУ розповів про вплив обмеження карткових переказів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100198
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацбанк розповів, як захищає заощадження від інфляції
R2 » Пон 02 гру, 2024 14:13
2 405
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2024 16:33
ovvl808
Шмигаль розповів, скільки біженців хочуть повернутися на...
R2 » Нед 15 вер, 2024 17:28
2 569
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2024 17:37
summacut
Що таке bad bank: Гетманцев розповів, що робити з...
R2 » Вів 06 сер, 2024 11:16
3 873
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2024 13:14
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7137)
16.12.2024 09:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.