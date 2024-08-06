Переважна більшість громадян України не відчують на собі обмежень карткових переказів, які впроваджують банки.
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Член Ради НБУ розповів про вплив обмеження карткових переказів
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Додано: Пон 16 гру, 2024 10:37
Член Ради НБУ розповів про вплив обмеження карткових...
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Дивися повний текст
Член Ради НБУ розповів про вплив обмеження карткових переказів
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