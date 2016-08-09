ФОПи можуть оформити пенсії так само як і інші громадяни, однак їх суми залежать від підприємців.
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На яких умовах ФОП призначають пенсію, і які роки входитимуть до стажу
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Додано: Пон 20 січ, 2025 04:48
На яких умовах ФОП призначають пенсію, і які роки...
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Дивися повний текст
На яких умовах ФОП призначають пенсію, і які роки входитимуть до стажу
Додано: Пон 20 січ, 2025 04:49
Может все-таки макс размер ЕСВ 35,2 тыс.грн, а не 32,5 тыс.грн в месяц? 😁
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