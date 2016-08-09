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На яких умовах ФОП призначають
пенсію, і які роки...

На яких умовах ФОП призначають пенсію, і які роки...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 04:48

На яких умовах ФОП призначають пенсію, і які роки...

Пропонуємо до обговорення:
ФОПи можуть оформити пенсії так само як і інші громадяни, однак їх суми залежать від підприємців.

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На яких умовах ФОП призначають пенсію, і які роки входитимуть до стажу
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 04:49

Может все-таки макс размер ЕСВ 35,2 тыс.грн, а не 32,5 тыс.грн в месяц? 😁
vadimoff_smart
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