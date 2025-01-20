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Закон про накопичувальну пенсію
хочуть ухвалити у 2025 році

Закон про накопичувальну пенсію хочуть ухвалити у 2025 році
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:11

Закон про накопичувальну пенсію хочуть ухвалити у 2025 році

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді планують ухвалити законопроєкт про накопичувальну пенсію у 2025 році.

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Закон про накопичувальну пенсію хочуть ухвалити у 2025 році
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:11

Вважаю це шахрайством, хай кожен нокопичує як хоче.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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