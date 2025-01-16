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росія готується до нової війни: Зеленський назвав...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 лют, 2025 23:23
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський попередив про серйозну загрозу з боку росії, яка планує залучити Білорусь до активної участі у війні проти України та провокувати інші країни, зокрема Польщу й Литву.
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