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Іспанія встановила рекорд за кількістю населення:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 лют, 2025 09:34
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 січня 2025 року в Іспанії проживає 49 077 984 мешканці — це найбільший показник в історії країни. За останній квартал населення зросло на 115 612 осіб, а за рік — на 458 289.
Дивися повний текст Іспанія встановила рекорд за кількістю населення: скільки коштує оренда
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Додано: Вів 18 лют, 2025 09:34
Непогана така "типова квартира 90м2".
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