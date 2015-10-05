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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 12 тра, 2025 11:33
Хотаб собака выпросил и для меня медаль! Ну спасииибо. Только все равно мой ответ "нет"
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 12 тра, 2025 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 12:01
холява написав:
ще смієш писати якісь недолугощі про жінок .
А оце на попередній сторінці - ти спеціально пропустив? >>>
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Додано: Пон 12 тра, 2025 12:16
Домовой чат.
- Уважаемая жилец 32 квартиры. На вашу квартиру поступила вторая жалоба, шум в квартире. Страшно скулит собака. Видимо, вы её саму оставляете в квартире. Устраните пожалуйста.
- Здравствуйте. У меня нет собаки.
Это я скулю
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Додано: Пон 12 тра, 2025 12:19
Вот так Успих.
Сколько бы ты не делал для государства или общества.
Запомни на всю жизнь.
Больше всего оно наказывает преданных ему же.
Никто не вспомнит твои заслуги.
Тебя уничтожат за малейший проступок, сколько бы перед этим ты не сделал хорошего.
Будь хорошим только для своей семьи и себя
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Додано: Пон 12 тра, 2025 12:45
положил этот стих на музыку
Wirująświatła написав:
Слухай пораду від вітру й зірок
Бзди чи не бзди однаково строк
Час вимагає без жалю і сліз
кожен гравець програє свій приз
Хандри чи не хандри то є твій шлях
Сміх крізь тривогу та нічний страх
Ми всі в цій грі ніби пісок
Що розвіє вітер в один ковток
Тоді який сенс? питає душа
Коли все минає як свіжа роса
Чи варто тікати чи далі стоять
Чи просто на вітер життя віддавать
Слова мов стіни тиснуть в ночі
Питання в голові мов чорні ключі
Куди не повернеш відповідь глуха
Мов тінь за плечима стоїть тиша
Сенс не в кінці а в кожному дні
В кожному кроці в хвилі одній
Здихай чи живи вирішуй сам
Життя це момент а не просто обман
Тоді який сенс? питає душа
Коли все минає як свіжа роса
Чи варто тікати чи далі стоять
Чи просто на вітер життя віддавать
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Додано: Пон 12 тра, 2025 12:51
Бетон написав:
Вот так Успих.
Сколько бы ты не делал для государства или общества.
Запомни на всю жизнь.
Больше всего оно наказывает преданных ему же.
Никто не вспомнит твои заслуги.
Тебя уничтожат за малейший проступок, сколько бы перед этим ты не сделал хорошего.
Будь хорошим только для своей семьи и себя
Бетон, уточнюй про яку саме державу ти пишешь.
В Японії та Південній Кореї жлоби та егоїсти вмить стають вигнанцями.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 13:06
Бетон написав:
Вот так Успих.
Сколько бы ты не делал для государства или общества.
Запомни на всю жизнь.
Больше всего оно наказывает преданных ему же.
Никто не вспомнит твои заслуги.
Тебя уничтожат за малейший проступок, сколько бы перед этим ты не сделал хорошего.
Будь хорошим только для своей семьи и себя
В граніт!!!©
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Додано: Пон 12 тра, 2025 13:09
UA написав:
В Японії та Південній Кореї жлоби та егоїсти вмить стають вигнанцями.
Розумієш у чім річ - тут, наче, пів країни хоче/просить стати "вигнанцями" - а ніззя!
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Додано: Пон 12 тра, 2025 13:16
Успіх написав: UA написав:
В Японії та Південній Кореї жлоби та егоїсти вмить стають вигнанцями.
Розумієш у чім річ - тут, наче, пів країни хоче/просить стати "вигнанцями" - а ніззя!
Дивно.
З Сирії при Ассаді випускали, з хуйлостану досі випускають...
В 21 сторіччі скрізь випускають
"Насильно мил не будешь"
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