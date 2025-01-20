Верховна Рада підняла зарплати робітникам міністерства економіки та інших відомств.
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Рада підняла зарплати робітникам Міністерства економіки та інших відомств
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Додано: Вів 25 бер, 2025 21:50
Рада підняла зарплати робітникам Міністерства економіки...
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Дивися повний текст
Рада підняла зарплати робітникам Міністерства економіки та інших відомств
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