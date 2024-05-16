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Revolut веде перемовини з НБУ
про отримання банківської...

Revolut веде перемовини з НБУ про отримання банківської...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 19:46

Revolut веде перемовини з НБУ про отримання банківської...

Пропонуємо до обговорення:
Фінтех-сервіс Revolut веде перемовини з Національним банком України про отримання банківської ліцензії.

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Revolut веде перемовини з НБУ про отримання банківської ліцензії
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