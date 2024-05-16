Фінтех-сервіс Revolut веде перемовини з Національним банком України про отримання банківської ліцензії.
Дивися повний текст
Revolut веде перемовини з НБУ про отримання банківської ліцензії
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 тра, 2025 19:46
Revolut веде перемовини з НБУ про отримання банківської...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Revolut веде перемовини з НБУ про отримання банківської ліцензії
|