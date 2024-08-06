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Чому досвідчені водії ніколи не заправляються під дощем
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 тра, 2025 08:16
Пропонуємо до обговорення:
Багато автомобілістів навіть не замислюються, що звичайна заправка під час дощу може обернутися неприємними наслідками. Проте ті, хто має великий водійський досвід, добре знають: заправлятися в негоду — ризиковано для автомобіля, гаманця і навіть життя, пише Автопілот.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 13:32
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