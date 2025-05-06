У квітні видатки загального фонду державного бюджету становили 329,9 млрд грн.
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У Мінфіні розповіли, скільки коштів та на що витратили з бюджету від початку року
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Додано: Суб 24 тра, 2025 11:14
У Мінфіні розповіли, скільки коштів та на що витратили з...
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Дивися повний текст
У Мінфіні розповіли, скільки коштів та на що витратили з бюджету від початку року
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