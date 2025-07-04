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Бізнес просить скасувати пільги для посилок до 150 євро...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:07
Пропонуємо до обговорення:
Український бізнес вимагає скасування пільги на імпорт посилок вартістю до 150 євро, яка, на думку учасників ринку, створює нерівні умови конкуренції та спричиняє мільярдні втрати держбюджету.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:07
Дурні брехливі !!!
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fikysbenjamin
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