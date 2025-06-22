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У Пенсійному фонді назвали
найбільші пенсії в Україні:...

У Пенсійному фонді назвали найбільші пенсії в Україні:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 21:13

У Пенсійному фонді назвали найбільші пенсії в Україні:...

Пропонуємо до обговорення:
Розміри виплат у деяких категорій суттєво відрізняються від пенсій звичайних українців.

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У Пенсійному фонді назвали найбільші пенсії в Україні: хто отримує майже 400 тис. грн
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 21:13

Судді пенсію не отримують. Там інший механізм.
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