Розміри виплат у деяких категорій суттєво відрізняються від пенсій звичайних українців.
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У Пенсійному фонді назвали найбільші пенсії в Україні: хто отримує майже 400 тис. грн
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Додано: Чет 10 лип, 2025 21:13
У Пенсійному фонді назвали найбільші пенсії в Україні:...
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Дивися повний текст
У Пенсійному фонді назвали найбільші пенсії в Україні: хто отримує майже 400 тис. грн
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