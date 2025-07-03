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Україна не може платити за
повернення біженців, — Гетманцев

Україна не може платити за повернення біженців, — Гетманцев
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 18:17

Україна не може платити за повернення біженців, — Гетманцев

Пропонуємо до обговорення:
Україна не має фінансової можливості стимулювати повернення громадян із-за кордону прямими виплатами чи пільгами. Водночас держава повинна створювати привабливі умови для повернення — зокрема, забезпечити гідний рівень зарплат, доступне житло.

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Україна не може платити за повернення біженців, — Гетманцев
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 18:17

Ця паскуда голосувала за 12414.
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