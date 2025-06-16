RSS
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 06:52

Робота ФОП, у штаті чи за гіг-контрактом — скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Скільки податків реально платять айтвіці, які працюють у компаніях-резидентках «Дія.City», і що вигідніше — гіг-контракт, залишатися ФОПом або бути штатним співробітником? Про податкові ставки та особливі випадки оподаткування нагадали в бухгалтерській компанії buh.ua.

Дивися повний текст
Робота ФОП, у штаті чи за гіг-контрактом — скільки податків платять айтівці з «Дія.City»
Чет 11 вер, 2025 06:52

"Якщо річний дохід такого ФОПа перевищує 40 млн гривень" но как? Даже у третьей группы единого налога потолок в неполных 10 лям. Или это с расчётом на скорый кратный девал и повышение лимитов вместе с минимальной зарплатой?

И давно так, кстати? Раньше сильно иначе было: 40 лям относилось к общему доходу резидента ДияСити.

"Якщо загальний річний дохід гіг-контрактора перевищує 240 тисяч євро, то все, що понад цей поріг, обкладається стандартним податком на доходи фізичних осіб — 18%."
Сурово стало. В прошлом году ещё было:
В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області інформують, що розмір 240 тисяч євро за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на 1 січня звітного податкового року, застосовується до сукупного доходу по усім гіг-контрактам, тобто до загального річного оподатковуваного доходу.

Т.е. порог учитывал доход только по гиг-контрактам. А из всех остальных источников получай сколько влезет и налогов это не добавит сколько бы там в сумме не получилось.
