З 1 жовтня 2025 року в Україні відновлюються позапланові перевірки Держпраці у разі скарг на мобінг — приниження, психологічне або економічне цькування на роботі.
Держпраці відновлює перевірки роботодавців через мобінг
Додано: Суб 11 жов, 2025 23:56
Пропонуємо до обговорення:
Додано: Суб 11 жов, 2025 23:56
Насправді мобінг то нескінченні перевірки оцей держсраці і інших держорганів з однією ціллю: вимаганням хабарів. Засиділися, зголодніли бідненькі, от хвала імператору корупції та брехні вигадали привід для перевірок.
