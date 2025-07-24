RSS
Держпраці відновлює перевірки
роботодавців через мобінг

Держпраці відновлює перевірки роботодавців через мобінг
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 23:56

Держпраці відновлює перевірки роботодавців через мобінг

Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня 2025 року в Україні відновлюються позапланові перевірки Держпраці у разі скарг на мобінг — приниження, психологічне або економічне цькування на роботі.

Держпраці відновлює перевірки роботодавців через мобінг
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 23:56

salvydas

Насправді мобінг то нескінченні перевірки оцей держсраці і інших держорганів з однією ціллю: вимаганням хабарів. Засиділися, зголодніли бідненькі, от хвала імператору корупції та брехні вигадали привід для перевірок.
salvydas
 
Повідомлень: 179
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
