RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Як змінювалися доходи освітян
за останні шість років...

Як змінювалися доходи освітян за останні шість років...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 10:58

Як змінювалися доходи освітян за останні шість років...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2026 рік заклав кошти на підвищення зарплат вчителям. Оплата праці зросте на 50% у два етапи — на 30% з 1 січня 2026 року та ще на 20% з 1 вересня. У поточному році вчителі почали отримувати надбавку до зарплати — з січня це була 1 тисяча гривень, а з вересня збільшилася до 2 тисяч. Тим часом середня зарплата в Україні у першому кварталі цього року зросла майже до 23,5 тисячі гривень, це на 24% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Зарплати освітян у порівнянні з минулим роком зросли лише на 13%.

Дивися повний текст
Як змінювалися доходи освітян за останні шість років (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100586
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 10:58

Це божевілля, навіщо нам півмільйона вчителів, коли дітей половина поїхала? До того ж, майже чверть території окупована, а ми продовжуємо утримувати там не тільки вчителів, а і спецпенсіонерів, і суддів, прокурорів, чинуш і т.д., а за Женевськобю конвенцією окуповані території утримує окупант, ще й настворювали військових адміністрацій в окупованих селищах.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22777
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 11:48

Re: Як змінювалися доходи освітян за останні шість років...

  hxbbgaf написав:Це божевілля, навіщо нам півмільйона вчителів, коли дітей половина поїхала?

Вчителів також половина від півмільйона:
02 Січня 2025
Нині в Україні налічують 282 тисячі вчителів, але 40% з них, як кажуть аналітики, планують піти з професії до 2030 року.
Серед мотивів, які б вплинули на те, щоб вчителі лишились на роботі, називають зменшення бюрократії та збільшення оплати праці. https://zmina.info/news/vid-pochatku-ve ... -osvityan/
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7127
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
 
2
4
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці після 40 років отримуватимуть гроші на чекап...
R2 » Суб 04 жов, 2025 16:39
3 859
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 жов, 2025 08:17
fimasobak0412
Через скільки років українці залишаться без пенсій —... 1, 2
R2 » Сер 24 вер, 2025 23:31
16 2441
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 вер, 2025 00:39
moveton
Як змінювалися основні економічні показники України...
R2 » П'ят 26 вер, 2025 21:04
1 332
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 вер, 2025 21:05
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.