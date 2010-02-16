RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Віртуальні карти
без верифікації

Віртуальні карти без верифікації
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 18:51

Віртуальні карти без верифікації

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, де можна створити віртуальну картку без верифікації у гривні? Потрібна буквально на кілька платежів. Є якийсь сервіс?
Romanov90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 21:48

Re: Віртуальні карти без верифікації

Romanov90 написав:Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, де можна створити віртуальну картку без верифікації у гривні? Потрібна буквально на кілька платежів. Є якийсь сервіс?
Нема вже давно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36767
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8257 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Кредитні картки без відсотків: що можуть...
D2 » Нед 20 лип, 2025 22:38
1 1869
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 лип, 2025 22:38
greenozon
Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою 1 ... 104, 105, 106
chipmunk » Вів 16 лют, 2010 15:19
1058 334937
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 бер, 2024 11:36
2XL
Finance.ua: Приват24: як прив'язати карти різних банків...
D2 » Чет 26 вер, 2019 15:15
5 7137
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 лип, 2023 14:16
vsemenov141

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.