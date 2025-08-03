|
|
МВФ хоче девальвувати гривню: в НБУ прокоментували
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:24
Пропонуємо до обговорення:
В Національному банку України заявили, що Міжнародний валютний фонд не тисне на український регулятор і не вимагає девальвації гривні. Фонд веде з українською стороною конструктивний діалог про адаптивність валютного курсу до поточної ситуації на ринку.
Дивися повний текст МВФ хоче девальвувати гривню: в НБУ прокоментували
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100614
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:24
Наша влада регулярно бреше що на їх вимусило МВФ.
-
salvydas
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор