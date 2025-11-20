RSS
У Приват24 можна
буде купити ОВДП

У Приват24 можна буде купити ОВДП
Додано: Чет 20 лис, 2025 15:24

У Приват24 можна буде купити ОВДП

Пропонуємо до обговорення:
У мобільному застосунку Приват24 з’явився новий розділ «Облігації», у якому можна купувати та продавати облігації внутрішньої державної позики.

У Приват24 можна буде купити ОВДП
Робот новин
 
Повідомлень: 100650
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Додано: Чет 20 лис, 2025 15:24

"Тепер державні облігації внутрішньої позики (ОВДП) можна купувати та продавати у мобільному застосунку Приват24"

Нее, на сайте Привата не так сказано:
"ПриватБанк відкрив українцям ще один простий шлях до інвестицій - тепер державні облігації внутрішньої позики (ОВДП) можна купувати та продавати просто зі смартфона. У мобільному застосунку Приват24 з’явився новий інвестиційний розділ “Облігації”, де клієнти можуть купувати та продавати ОВДП і управляти своїми цінними паперами."
И оно таки да "просто зі смартфона", а не из Privat24. Потому, что раздел “Облігації” действительно добавлен, но собственно покупать отправляет в веб версию. В броузере на том же смартфоне, не поспоришь.
moveton
Повідомлень: 6196
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 761 раз.
 
