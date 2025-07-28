Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Faceless написав:Як ви взагалі уявляєте прийнятно швидку зарядку від іншого авто чи "павербанку" (така валізка вочевидь в 100 кг)?
Как любую зарядку - кабелем от источника получателю. Сейчас даже смартфоны умеют других подзаряжать. А какая там нужна мощность, чтобы зарядка считалась приемлемо быстрой? Помним, что это не на все 500-1000 км заряжать, а максимум на 50 до ближайшего стационара. Конечно, "пауэрбанк" не веса пера, так его и не в кармане носить.
Faceless написав:Я уявляю тільки якщо акуми будуть як батарейки, стандартні, замість чекати зарядки взяв новий елемент (кілька), вставив і поїхав, а на заправці залишив заряджатися. Тоді і "поділитися" на дорозі можна.
В формате нескольких элементов такое даже не пытались реализовывать. Видимо, таки мало волнует возможность делиться. Делали для того, чтобы вместо ожидания зарядки только быстренько заменить на станции, как лошадь сменную. В Китае есть. В целом пока взлетело так себе. Полбеды, что это большой геморрой автоконструкторам, как делать сменную батарею в принципе, так и её унифицировать (а зоопарк батарей эту идею тоже ухлопает). Большая беда: купившие новый аккум не горят желанием менять его на кота в мешке, пусть и заряженного.
Faceless написав:Щодо мереж - навіть в сучасному будинку ви від розетки не візьмете більше ніж кілька кВт, тому навіть на 10% будете заряджатися годинами
Розетки где? Мы же не про электровелосипед в квартире говорим, а про автомобиль на стоянке. Значит розетка может быть мощности сопоставимой с подаваемой на подъезд. Думаю, что 100 кВт подъёмно. Это много на самом деле. "Медленная" уличная зарядка - это 22 кВт, а то и 7 кВт. Может на последней и нужно несколько дней стоять, чтобы полностью зарядиться, но практика показывает, что заряжающиеся имеются, т.е. не всех это смущает.
Если подумать, что ездят обычно километры, а не проценты батареи, то легко прикинуть: потребление 15-20 кВтч на 100 км. 200 км - пусть 40 кВтч. Пусть 20% на зарядке уходит в нагрев - даже 7 кВт (что позволяет даже квартирный ввод) это выдаст за 7 часов. Большинству должно быть такой скорости за глаза. Да, на порядок медленнее, чем бензин переливать. Ну и что? Если только так и заряжаться, то наоборот, даже быстрее по времени водителя получается потому, что нет отдельной поездки на заправку. Ну а в Украине 2022го некоторое время владельцы электромобилей королями смотрели на несчастных ДВСников, которые в дополнении к 15 минутам собсно перелива бензина проводили полдня в очереди.
Faceless написав:Щодо мереж - навіть в сучасному будинку ви від розетки не візьмете більше ніж кілька кВт, тому навіть на 10% будете заряджатися годинами
Отже ще раз 1 Навіть до квартири можна підвести потужність в 7 квт на 1 фазу ( більше проблематично , а 5квт є у всіх сучасних домах) 2 На таких потужностях вивести дротом в 10мм2 січення на 100 метрі - раз плюнути ( до 300 доларів+100 доларів зарядне=500 доларів інфраструктура з роботою) 3 При заряді 2квт за 10 годин=100км пробігу , при 3квт=150км, при 5квт -це фактично повний заряд батарейки від 10 до 90% ємністю в 60-70квт*год (тобто практично всі сучасні електромобілі мають батарейку в діапазоні 50-100квт*год)
Це з плюсів З мінусів 4 Надіятись що збережеться дотаційний тариф для населення в розмірі 4+грн (10 центів) як би не варто а тому можемо з часом легко прийти до 20-50 центів як в Німеччині (нагадаю там якраз тарифи для населення не дотаційні) , а розгорнути СЕС в багатоповерхівці-не вийде, тому СЕС це для тих 20% населення яке проживає в приватних будинках)
budivelnik написав:З мінусів 4 Надіятись що збережеться дотаційний тариф для населення в розмірі 4+грн (10 центів) як би не варто а тому можемо з часом легко прийти до 20-50 центів як в Німеччині (нагадаю там якраз тарифи для населення не дотаційні)
Ну это не то, чтобы минус электрики. Просто менее выгодной. Сейчас для бизнеса цена до 9 грн. Причём она задрана, чтобы дотации физикам покрывать. Ну пусть даже для населения станет 10 за розницу. 200 грн на 100 км. Всё ещё в 2-3 раза дешевле бензиновой. Это не считая того, что ТО в электричке тоже подешевле.
Кстати, у меня знакомый давний автомобилист на днях прикупил электричку, пока на них НДС не вернули. А торопыжки, которым больше 15 минут ждать невмочь, пусть ещё несколько лет ждут "конца эпохи электрокаров". Зарядок в 100-200 Вт на смартфонах дождались же.
M-Audio написав:Я трохи дивуюся, чому водневу енергетику не розвивають. З одного боку заправка воднем в рази швидше заряджання, а з іншого - водень можна виробляти напряму із "зеленої" електроенергії (сонце-вітер) в тих обсягах, в яких дозволяють поточні погодні умови, а не намагатися складно балансувати навантаження між зеленими і видобувними джерелами.
Взагалі-то траплялося мені, що десь в Німеччині так роблять, але далеко не мейнстрім.
молекула водню дуже маленька. тиск для зрідження дуже великий. реакція з киснем фатальна. а ще добування - перетворення природнього газу не злетить
moveton написав:Ну это не то, чтобы минус электрики. Просто менее выгодной. Сейчас для бизнеса цена до 9 грн. Причём она задрана, чтобы дотации физикам покрывать. Ну пусть даже для населения станет 10 за розницу. 200 грн на 100 км. Всё ещё в 2-3 раза дешевле бензиновой. Это не считая того, что ТО в электричке тоже подешевле.
Ви якось постійно пропускаєте.... Електромобілі ЗАРАЗ не платять транспортний податок , який під назвою акцизний на паливо - платять ДВС... Тому Якщо зняти з ДВС цей акциз то вийде мінус 2грн/км... тобто 2-4 грн/км пробігу Якщо підняти вартість електроенергії до 10грн/квт*год.. то вийде 2 грн/км пробігу.... З урахуванням певних обмежень (невигідність поїздок на далекі відстані+ кратне збільшення вартості пробігу взимку) То 3 грн/км двс будуть кращими ніж 2 грн/км електро...
ПС в мене тих електричок-що гуталіну... повірте крім кращих динамічних властивостей і певного покращення звукового оточення..-в них ще є море маленьких проблемок які дуже отруюють їх використання...
budivelnik написав:То 3 грн/км двс будуть кращими ніж 2 грн/км електро...
Может и так. Но вроде бы китайцы спонсировали производство электричек, но не цену на электроэнергию. И у них без всякой экологической повестки и запретов народ охотно на электротранспорт перешёл. Это при том, что в Китае бензин сильно дешевле, чем здесь. Им, конечно, обычно не надо в сибирские морозы лыжню в двухметровом снегу прокладывать, так и в Украине климат не Иркутска.
budivelnik написав:в мене тих електричок-що гуталіну... повірте крім кращих динамічних властивостей і певного покращення звукового оточення..-в них ще є море маленьких проблемок які дуже отруюють їх використання...
Верю. Идеально положительных механизмов не бывает. Всё, что сверх бега голышом a la Маугли, имеет свои недостатки.
moveton написав:Но вроде бы китайцы спонсировали производство электричек, но не цену на электроэнергию. И у них без всякой экологической повестки и запретов народ охотно на электротранспорт перешёл.
Я не піднімав питання екологічності.... Спробую з іншого боку 1 На мою думку в майбутньому вартість енергії буде постійно знижуватись (наявність невичерпних запасів вітру/сонця/гравітації з технологіями отримання з них електроенергії )- неминуча. Може через сотні років щось зміниться, але сьогодні вартість ГЕНЕРАЦІЇ СЕС/ВЕС - кладе на лопатки АЕС, а з урахуванням того що вхід в СЕС/ВЕС обчислюється сотнями доларів, а АЕС мільярдами - то перехід до СЕС/ВЕС -є прогнозованим 2 Окупність СЕС/ВЕС - плюс/мінус 5 років...., при терміні служби 25 років.. - це практично бє будь-яку галузь бізнесу по прибутковості, тому перевиробництво електроенергії не за горами. 3 З урахуванням вищеописаного Якщо авто на місці своєї стоянки зарядиться на денний пробіг - не залежно від джерела - то йому ціни немає.. А з урахуванням спроб створити електромобіль на 2 особи , який зможе носити на собі фотопанель, з допомогою якої буде згенеровано за світловий день обєм енергії для пробігу в 20+км.. то це взагалі вау...