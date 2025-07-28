|
|
|
Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лис, 2025 18:49
trololo написав: M-Audio написав:
Я трохи дивуюся, чому водневу енергетику не розвивають. З одного боку заправка воднем в рази швидше заряджання, а з іншого - водень можна виробляти напряму із "зеленої" електроенергії (сонце-вітер) в тих обсягах, в яких дозволяють поточні погодні умови, а не намагатися складно балансувати навантаження між зеленими і видобувними джерелами.
Взагалі-то траплялося мені, що десь в Німеччині так роблять, але далеко не мейнстрім.
молекула водню дуже маленька. тиск для зрідження дуже великий. реакція з киснем фатальна. а ще добування - перетворення природнього газу
не злетить
Ніхто його до рідкого стану не доводить. Метан теж в балонах далеко не рідкий, тим не менш на ньому їздять. Щодо виробляння, я казав про застосування електрики, тобто електролізом, а не з метану. Розумієте в чому різниця? Коли ви встромляете зарядний дрот в автомобіль, ви очікуєте, що він саме зараз почне зараджатись. А не тоді, коли буде нормальний вітер чи яскраве сонце. І в цьому є проблема. У вас може бути геть все заставлено панелями і вітряками, а заряджатись ви будете від газової електростанціі. Ну або атомної в більш кращому випадку.
А от коли у вас є посередник у вигляді водню, він виробляється тоді, коли є надлишок електроенергії (те саме яскраве сонце і вітер), а потім зберігається, доки вам не знадобиться. Так, потрібно все нове -- водневі заправні станції, автомобілі для перевозки водню, можливо навіть водневі трубопроводи (хоча думаю, що ні, див. нижче), і т.д. Але система в цілому може виявитись більш розгалуженою, і той же водень не буде потреби возити на гігантські відстані, як зараз нафту, він буде вироблядись десь досить близько до кінцевого споживача, і навіть електроенергія для звичайних споживачів буде забезпечуватись з меншої дистанції, а значить потрібні менш потужні лінії електропередач і трансформатори.
Так що тільки лише одна більш висока ціна водню може привести до меншої вартості енергетичної інфраструктури в цілому.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3534
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 649 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
Додано: Пон 24 лис, 2025 19:01
moveton написав: budivelnik написав:
Додайте якусь вартість монтаж+ обслуговування і що у Вас вийде?
Не вижу повода спорить. Совсем недавно стоял плач Ярославны, что вложившиеся в украинские СЭС разоряются потому, что набрали кредитов под обещанный выкуп всего произведённого и задорого, а платят не очень. Этих не жалко. Если настроят по новым ценам и будут продавать на рыночных условиях, да ещё и дешевле АЭС - всеми лапами за. Правда, есть подозрение, что перепроизводство будет только летними днями.
А може
Мухи окремо -котлети окремо?
1 Мені також пропонували кредит на 2 млн грн під 7% на три роки для будівництва СЕС
2 Але умовою кредиту було погодження постачальника, тобто Банк давав тільки під конкретних постачальників в яких ціни були (на моє ІМХО) завищені на 30%
3 Також не забуваємо що війна, беру 2 млн... віддаю за три роки 2,2 млн а згенеровано всього на 1,2 млн...
Тобто на лице зменшення обігових коштів на 1 млн грн у військовий час...
Тому
Є для себе
Є для Бізнесу...
Під час форс-мажорних ситуацій - бізнес не розширюється, і в нові галузі не влазять..
ПС
а ті хто накупив обладнання ДОРОГО розраховуючи на свої лапи в міністерстві, а потім втратив дорого збудоване в Криму... то це не має ніякого відношення до розвитку електромобільності.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27373
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 24 лис, 2025 19:04
M-Audio написав:
Метан теж в балонах далеко не рідкий,
молекули водню настільки малі(два протони+два електрони) що умудряються втиснутись між атому металу при високих тисках, що в подальшому приводить до руйнування цього металу.
Метан це набагато більша молекула
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27373
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 24 лис, 2025 19:07
M-Audio написав: trololo написав: M-Audio написав:
Я трохи дивуюся, чому водневу енергетику не розвивають. З одного боку заправка воднем в рази швидше заряджання, а з іншого - водень можна виробляти напряму із "зеленої" електроенергії (сонце-вітер) в тих обсягах, в яких дозволяють поточні погодні умови, а не намагатися складно балансувати навантаження між зеленими і видобувними джерелами.
Взагалі-то траплялося мені, що десь в Німеччині так роблять, але далеко не мейнстрім.
молекула водню дуже маленька. тиск для зрідження дуже великий. реакція з киснем фатальна. а ще добування - перетворення природнього газу
не злетить
Ніхто його до рідкого стану не доводить. Метан теж в балонах далеко не рідкий, тим не менш на ньому їздять. Щодо виробляння, я казав про застосування електрики, тобто електролізом, а не з метану. Розумієте в чому різниця? Коли ви встромляете зарядний дрот в автомобіль, ви очікуєте, що він саме зараз почне зараджатись. А не тоді, коли буде нормальний вітер чи яскраве сонце. І в цьому є проблема. У вас може бути геть все заставлено панелями і вітряками, а заряджатись ви будете від газової електростанціі. Ну або атомної в більш кращому випадку.
А от коли у вас є посередник у вигляді водню, він виробляється тоді, коли є надлишок електроенергії (те саме яскраве сонце і вітер), а потім зберігається, доки вам не знадобиться. Так, потрібно все нове -- водневі заправні станції, автомобілі для перевозки водню, можливо навіть водневі трубопроводи (хоча думаю, що ні, див. нижче), і т.д. Але система в цілому може виявитись більш розгалуженою, і той же водень не буде потреби возити на гігантські відстані, як зараз нафту, він буде вироблядись десь досить близько до кінцевого споживача, і навіть електроенергія для звичайних споживачів буде забезпечуватись з меншої дистанції, а значить потрібні менш потужні лінії електропередач і трансформатори.
Так що тільки лише одна більш висока ціна водню може привести до меншої вартості енергетичної інфраструктури в цілому.
для более масштабной техники типа теплоходов или тепловозов во всю тестируются технологии аммиачного хранения водорода. аммиак сжижается и на воздухе не горит, правда не особо приятно пахнет, ну так и выпускать его в воздух не следует. принцип тот же, только аммиак разлагается на катализаторе на водород и азот и дальше в дело
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 715
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 24 лис, 2025 19:43
budivelnik написав: Faceless написав:
Щодо мереж - навіть в сучасному будинку ви від розетки не візьмете більше ніж кілька кВт, тому навіть на 10% будете заряджатися годинами
Отже ще раз
1 Навіть до квартири можна підвести потужність в 7 квт на 1 фазу ( більше проблематично , а 5квт є у всіх сучасних домах)
2 На таких потужностях вивести дротом в 10мм2 січення на 100 метрі - раз плюнути ( до 300 доларів+100 доларів зарядне=500 доларів інфраструктура з роботою)
3 При заряді 2квт за 10 годин=100км пробігу , при 3квт=150км, при 5квт -це фактично повний заряд батарейки від 10 до 90% ємністю в 60-70квт*год (тобто практично всі сучасні електромобілі мають батарейку в діапазоні 50-100квт*год)
Це з плюсів
З мінусів
4 Надіятись що збережеться дотаційний тариф для населення в розмірі 4+грн (10 центів) як би не варто а тому можемо з часом легко прийти до 20-50 центів як в Німеччині (нагадаю там якраз тарифи для населення не дотаційні) , а розгорнути СЕС в багатоповерхівці-не вийде, тому СЕС це для тих 20% населення яке проживає в приватних будинках)
по п.1 - як то кажуть, є нюанс. якщо у вас в квартирі ввідний автомат 25А (5,5 квт), то ви їх візьмете. але це не означає, що у 100 квартирному будинку приєднана потужність буде 550 квт, там буде значно менше, і то частина буде розрахована на ліфти і всяке інше. і якщо раптом всі одночасно захочуть свої 5 квт, буде чимала проблема. і навіть якщо не всі, а хоча б половина.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1695
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:43
M-Audio написав:
Щодо виробляння, я казав про застосування електрики, тобто електролізом, а не з метану. Розумієте в чому різниця?
розумію, але ви не один такий смекалістий. там проблема в тому, що при електролізі виникають проблеми із спрацюванням електродів, і ціна виходить така, що дешевше із газу робити, генерація, зберігання, використання, інфраструктура, розвиток літієвих батарейок - сукупність цих обставин роблять водневі елементи непрактичними і неперспективними
якщо не зріджувати водень, густина зберігання стає теж не дуже цікавою. ну типу геморойний бензин на максималках
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6384
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2705 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:46
smdtranz написав:
для более масштабной техники типа теплоходов или тепловозов во всю тестируются технологии аммиачного хранения водорода. аммиак сжижается и на воздухе не горит, правда не особо приятно пахнет, ну так и выпускать его в воздух не следует. принцип тот же, только аммиак разлагается на катализаторе на водород и азот и дальше в дело
як так розумію далі експериментальних установок діло не заходить? паруси на балкерах теж тестують
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6384
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2705 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|