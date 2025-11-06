|
|
Які послуги недоступні українцям без прописки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 лис, 2025 18:54
Пропонуємо до обговорення:
Українці, а також іноземці чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, зобов’язані протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця перебування зареєструвати його.
Дивися повний текст Які послуги недоступні українцям без прописки
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100663
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 лис, 2025 18:54
Про прописку треба знати тільки те що її не існує.
-
2046006
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 20.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор