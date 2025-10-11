RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
З 1 січня у Польщі зросте
мінімальна погодинна ставка

З 1 січня у Польщі зросте мінімальна погодинна ставка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 16:55

З 1 січня у Польщі зросте мінімальна погодинна ставка

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня у Польщі зросте мінімальна погодинна ставка — найнижча допустима сума, яку можна виплатити особі, яка працює за договором доручення або виконує послуги в рамках взаємодії між підприємствами (B2B).

Дивися повний текст
З 1 січня у Польщі зросте мінімальна погодинна ставка
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100714
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порівняння пенсій у Польщі та Україні
R2 » Пон 01 гру, 2025 19:20
2 668
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 гру, 2025 05:24
makarenkoanatolij053
ТОП-10 високооплачуваних професій у Польщі без диплому
R2 » Чет 06 лис, 2025 15:22
2 579
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лис, 2025 17:17
moveton
Скільки української молоді повернулося з Польщі у вересні
R2 » Суб 11 жов, 2025 21:01
2 1070
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 жов, 2025 07:55
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5226)
29.12.2025 17:03
Ринок ОВДП (10443)
29.12.2025 16:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.