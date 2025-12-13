RSS
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 12:05

Зростання ФОП у 4 кв. 2025 року: на 40% більше...

Пропонуємо до обговорення:
Четвертий квартал 2025 року приніс помітне пожвавлення малого підприємництва в Україні. За квартал зафіксовано чистий приріст нових фізичних осіб підприємців (ФОП): реєстрацій більше, ніж припинень.

Дивися повний текст
Зростання ФОП у 4 кв. 2025 року: на 40% більше реєстрацій, ніж минулого року (регіони, галузі)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100723
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 12:05

"Варто зазначити, що в цілому за 2025 рік все ще спостерігалось незначне скорочення кількості ФОП (приблизно 244 тис. реєстрацій проти 258 тис. припинень, чистий мінус — 14 тис. за рік)."
Це все що вам потрібно з цій потужної новини.
salvydas
 
Повідомлень: 202
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 12:48

Re: Зростання ФОП у 4 кв. 2025 року: на 40% більше...

А коли приймуть ПДВ то отримаємо сотні тисяч нових ФОПів...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5807
З нами з: 29.07.22
Подякував: 921 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 13:00

Re: Зростання ФОП у 4 кв. 2025 року: на 40% більше...

Дюрі-бачі написав:А коли приймуть ПДВ то отримаємо сотні тисяч нових ФОПів...
Ну якщо ліміт буде 4млн як недавно озвучили то настільки багато не буде
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37197
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

