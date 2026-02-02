RSS
Які зарплати отримують
на «Укрпошті» — ось що каже...

Які зарплати отримують на «Укрпошті» — ось що каже...
П'ят 06 лют, 2026 17:20

Які зарплати отримують на «Укрпошті» — ось що каже...

Пропонуємо до обговорення:
Ребрендинг «Укрпошти» спричинив хвилю критики в соцмережах: користувачі заявляли, що кошти, витрачені на оновлення бренду, доцільніше було б спрямувати на підвищення зарплат працівникам відділень. На цьому тлі СЕО компанії Ігор Смілянський публічно прокоментував ситуацію з оплатою праці та навів конкретні цифри щодо доходів у компанії.

Дивися повний текст
Які зарплати отримують на «Укрпошті» — ось що каже Смілянський (інфографіка)
П'ят 06 лют, 2026 17:20

В селах де населення до 5 000 , зарплата мала і відділення закриваються. Понабирали мужиків заради броні. Сервіс нуль.
