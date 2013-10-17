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Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:54

  ukrprom2014 написав:
  sens написав:После выхода Порошенко

Считаю есть еще у него порох в пороховницах.

Это разные вещи ,как быть богатым и жить по-богатому
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:56

  greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:Петин слепой траст тут счета держит.

так а нащо пєті зараз сліпой траст
прошла любов, зівяли помідори
можна далі рубати баблішко як і ДО

Говорили, что наконец-то дети теперь попробуют шоколадки "Світоч", "Корона", "АВК", а на деле как-то наоборот получается. В какой магазин не заходишь, а там "Рошена" больше, чем остальных вместе взятых. Видимо, решил наверстать упущенное.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:28

Как поживает банк? Смотрю тут по гривне еще 13% на год и 12,75% на год с капитализацией процентов.
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Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:01

  Avril_ks написав:Как поживает банк? Смотрю тут по гривне еще 13% на год и 12,75% на год с капитализацией процентов.

По гривне у них есть 13,5% на год с пополнением (загальна сума поповнення за ввесь період дії вкладу не може перевищувати розмір початкової суми розміщення коштів на вклад)
Мин.сумма вклада 10К грн
Проценты в конце срока
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:42

lubopytnaya
Уже 12,5% с 05.08.20
TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:48

  TDK написав:lubopytnaya
Уже 12,5% с 05.08.20

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впали ставки
(а де вони ростуть? :)
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greenozon
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