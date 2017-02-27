Yuri_61 написав:имхо рановато (так как выплаты держборгу только в сентябре) это решили, что пора подстричь алешек, а потм опять вниз в тёплые долины (с) через пару дней вниз до 24,15 на конец августа
так Вы можете сделать неплохую прибавку к пенсии, выйдя и войдя, или ноги не те уже?
не добивайте Юрия - ему и так плохо. Про себя добавлю - никогда бакс не был основной валютой сбережений, никогда не учавствовал в этих крысиных сезонных бегах - и отлично себя чувствую. Чего и вам желаю. И кстати тут уже доказывали что вариант с гривнедепо предпочтительнее - так что ваша первоначальная мысль не рыпаться больше в бакс была в целом правильной.
А почему никто не увидел из-за этих игр НБУ одну самую любопытную деталь,не смотря на рухнувший в цене газ,не смотря на взлетевшую в цене руду,за июнь просто ужасное соотношение экспорт импорт 3.3 на 4.6. Пока нас спасает экспорт услуг,но трубу скоро перекроют,что будет дальше??? Это господа печальнее 13-го года,на сколько тогда был торгбаланс в минусе? 15 ярдов за год,если мы будем продолжать в том же духе,то переплюнем магический 13-й год. Видимо всё это НБУ видел и решил ещё больше двигаться к кратному девалу,точно как в лучшие чивокунские годы,он запустил нерезов под 18% годовых и балдеет. Вот такие пироги малята,косвенно Жо с бюджетом отражает положение в экономике,нет движняка значит нет налогов,но доблесный НБУ и Минфин запустил на полную катушку МММ,давайте доведём дефицит бюджета с 2.4% от ВВП сначала к 10-ти,а там будет кратность или придётся одалживать ярд баксов в месяц. Так что 20 отменяется,сейчас сказка в обменниках,цените её)))
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 01 сер, 2019 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Yuri_61 написав:имхо рановато (так как выплаты держборгу только в сентябре) это решили, что пора подстричь алешек, а потм опять вниз в тёплые долины (с) через пару дней вниз до 24,15 на конец августа
так Вы можете сделать неплохую прибавку к пенсии, выйдя и войдя, или ноги не те уже?
не добивайте Юрия - ему и так плохо. Про себя добавлю - никогда бакс не был основной валютой сбережений, никогда не учавствовал в этих крысиных сезонных бегах - и отлично себя чувствую. Чего и вам желаю. И кстати тут уже доказывали что вариант с гривнедепо предпочтительнее - так что ваша первоначальная мысль не рыпаться больше в бакс была в целом правильной.
А как пережили очень сложные 2014 - 2015 года? С гривнедепо действительно важна точка входа. А если войти в грндепо когда было 8 в 2013 году, - то до сих пор не компенсировали бы убытки.
Перша колонка курс на початок 2019, друга - курс на 01.08.2019 опівдні, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки .
По відношенню до попереднього року додали рубль й золото! Інші втратили.
По відношенню до попереднього місяця втратили всі окрім золота, яке зайняло останню сходинку потиснувши рубль на 6 позицію. Більше всіх втратив фунт посівши 1-ше місце піднявшись з 5-го. На 2-му місті австралієць підскочив з 4-го. Далі паровозом йдуть євро, франк і доляр, які спустились з 1-го, 2-го і 3-го міст.
Маємо десь таке:
Лише золото додало в червні, по відношенню до гривні!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Доллар по 25: хорошие и плохие последствия. Спойлер - плохих больше
Такого не было уже три года: доллар снова стоит дешевле 25 грн. Даже далекие от мира финансов украинцы слышали о причине непривычной ревальвации: Украиной заинтересовались иностранные инвесторы, которые инвестировали в украинский госдолг почти $3 млрд.
Благодаря их деньгам Минфин наполняет бюджет, НБУ – золотовалютные резервы, а гривня – укрепляется, игнорируя все сезонные особенности экономики.
На первый взгляд, все хорошо. Но есть и обратная сторона – украинскую валюту укрепляет не экономика, а спекулятивный капитал, пришедший сюда за высокими ставками.
Транзита не будет через Украину - это 100% - минус 3 ярда в год. Запустят рынок земли в Украине. Баксами завалят Украину =плюс ... надцать ярдов в первый год. Курс бакса рухнет до плинтуса (4 грн ? 6 грн. за 1 $, кто знает?) Заробитчане зваливают Украину баксами. Но в таком при курсе 4 грн за 1$ газ дешёвым будет. Но экспортная выручка упадёт. Экспорт задушат, импорт завалит и добъёт экономику. МВФ за рынок земли. Имхо, то что сейчас творится с курсом, это ЧП. Убивают экспорт, экономику, То что ОВГЗ - это опасная пирамида для экономики Украины, все эксперты говорят. страшно подумать, какой низкий курс $ будет в Украине после снятия моратория на землю. Зато будем по 800- 1 тыс $ в месяц получать средний украинец. Чем плохо?
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 01 сер, 2019 14:43, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.