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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:16
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:18
Державний та гарантований державою борг України
Додано: Сер 07 лип, 2021 12:29
А можно уточнить, как не финансисту...
Я правильно понимаю, что на текущий момент суммарный долг Украины составляет
1) 91,52 млрд у.е.
и
2) 2516.72 млрд грн (около 92 млрд у.е.)
то есть мы суммарно должны 183 млрд у.е. ?
Или это просто долг в разных валютах ?
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