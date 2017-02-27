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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10968109691097010971

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 104
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
8%
8
37,00-37,50
13%
13
37,50-38,00
30%
31
38,00-38,50
24%
25
38,50-39,00
10%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:43

  Victor8 написав:
  ihorsic написав:Як скоро євро вичерпає свій ріст? Може пора вже перекинути трішки євро в долярчик? Чи ще не начасі?

Мой личный прогноз по росту (динамике) евро:
Дойдет до уровня 1,10-1,12
А потом плавно вернется на 1,05


А какие временные интервалы этих движений?

Мой прогноз, пока не закончатся политические тёрки в США.
А глобально волатильность вплоть до президентских выборов.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:39

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................21.11.2023..........22.11.2023
дата розрахунку..................20.11.2023...........21.11.2023
Євро.....................................39,3986................39,4660
Долар США..........................36,0496................36,0453...-0.01%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.11.2023.......................36,0290

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0949 (вчера 1.0929) +0.18%

В начале торгов НБУ продолжал давить курс вниз, но уже не столь активно, как накануне.
Справочный курс оказался ниже действующего официального всего на 2 копейки.
В середине торгов концепция поменялась и котировки стали расти.
К 15-00 средневзвешенный курс отыграл почти весь дневной рост.
Итогом хождения туда-сюда стало укрепление гривны за сессию на 0.4 копейки.
С полей доносились вести об оборотах значительно выше обычных. По всей видимости, это и стало причиной разворота.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.29 (вчера 103.57)
Снижение продолжалось до утра. Рано утром был достигнут очередной минимум с августа. После этого доллар обозначил рост в пределах суточной динамики спокойного рынка. С перерывами и отскоками снижение продолжается уже более 1.5 месяцев. Если 3-4 месячные циклы не поломались, можно ожидать разворота в ближайшие недели.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:22

  Дюрі-бачі написав:Навуходоносор так гроші потрібні не для репродукції, а для повернення мігрантів. Бо якщо залишити як зараз, то отримаємо після перемоги другу хвилю еміграції молодих чоловіків.

Крім сидимо і чекаємо грошей від усіх, самі то, що робитимемо,
яка стратегія держави?
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:25

  Electron написав:
  Victor8 написав:
  ihorsic написав:Як скоро євро вичерпає свій ріст? Може пора вже перекинути трішки євро в долярчик? Чи ще не начасі?

Мой личный прогноз по росту (динамике) евро:
Дойдет до уровня 1,10-1,12
А потом плавно вернется на 1,05


А какие временные интервалы этих движений?

Мой прогноз, пока не закончатся политические тёрки в США.
А глобально волатильность вплоть до президентских выборов.

До уровня 1,10-1,12 дойдет в ближайший месяц.
Сколько будет на этом уровне - зависит от политической обстановки в США.
Но, какое-то время на уровне 1,10-1,12 будет стабильно держаться. Может быть даже не один месяц.

Только потом, очень плавно, пойдет на 1,05.
Временные рамки точно назвать не могу, но в 2024 (до выборов в США) точно увидим 1,05.

А в зависимости от результатов выборов в США (ноябрь 2024), может быть и 1,00=1,00.
IMHO.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:11

  копейка написав:яка стратегія держави?

Воювати і просити допомоги у цивілізованого світу, підтримувати нормальний рівень побуту в тилу, чи ви пропонуєте здатися рашистам?
По курсу, столиця працює 37.70 на 37.73, на зло усім ворогам присутня стабільність)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:37.70 на 37.73
При офіційному курсі 36.0. Хтось дуже добре наживається...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:26

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:37.70 на 37.73
При офіційному курсі 36.0. Хтось дуже добре наживається...

Ви коли не дуже в тємє, то краще іноді промовчати!
Є міжбанк, є офіційний курс, а є готівка, це різні поняття, чи для вас все однакове?
Тут дуже багато дописувачів "забули", що іде війна? Або навіть не чули про поняття інкасація і поставка готівкової валюти???
Якщо так всі банки "наживаються", то задайте собі питання, чому купа банків купують готівковий долар в касах навіть за 37.40 -37.45? Чому не беруть по "офіційному курсу?"
п.с. краще іноді просто жувати(с).
somilitark
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  #<1 ... 10968109691097010971
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