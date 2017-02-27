Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 кві, 2026 16:25
dimo_0n написав:
Сейчас стройка таунхаузов на "необстреливаемых" территориях(даже не западная) дают 20-30% по году....
Зараз - може й дають....
Але два рази , в 2008 і в 2013 вони ДАВАЛИ МІНУС
В 2008 я збудував 800м2 під продаж , не встиг продати до червня 2008 по 1200 і вже в 2009 продавав по 600
В 2013 мав на продаж 1200 м2 , які замість по 900 - продав по 700...
А т коли це все поступово починалось в 2005 - то виглядало так само як зараз Вам виглядають акції....
Тому ще раз
Мій капітал з 1997 по 2027 зріс в ТРИСТА разів (по цифрам, але якщо врахувати інфляцію то в 10 разів )
А тепер Ви подивіться скільки Вам треба перекладати долари в долари щоб їх стало в 300 разів більше.
budivelnik
Додано: Вів 21 кві, 2026 16:46
budivelnik написав:
Зараз - може й дають....
так я саме це написав)) Що все це - тимчасово, але варіант заробити трохі більше ваших 12% - таки існує. Та не лише в будивництві ))
budivelnik написав:
Мій капітал з 1997 по 2027 зріс в ТРИСТА разів (по цифрам, але якщо врахувати інфляцію то в 10 разів )
Глянул бы расчеты, но поверю - наслово. итого за 30 лет +1000%. или 33%\год. Отличный результат... Только с последними цифрами в 12% это стагнация уже настигла? Бизнесс вышел на плато и дальше развиваться некуда? Да дело в принципе ваше. Главное что вас все устраивает.
budivelnik написав:
А тепер Ви подивіться скільки Вам треба перекладати долари в долари щоб їх стало в 300 разів більше.
Мне не нужно 300 раз перекладывать. Зачем мне это? Меня устраивает 12-15% в долларе, в другой юрисдикции. Все что выше - приятный бонус. Лет через 20, меня скорее всего устроят 4-5%\год в твердых активах под юрисдикцией нормальной страны, а не воровского клана, который может отобрать любой заинтересовавший их бизнесс силовиками....
dimo_0n
Додано: Вів 21 кві, 2026 17:00
Shaman написав:
ваш графік показує що? зростання Амазону? вгадали з інвестиціями. але подивимось за кілька років.
А це ж ви в іншої темі в прошлому році мене підкалували тим самим, аккурат як Трамп тарифи підняв? А я казав -подивимось по кінцю. Було? Ну ось вам прошлий рік в першому скрині вишче.
Вгадав? Ну як сказати... Перши 2 роки я топтався майже в нулі, поки набивав шишаки, хапав "акції блогерів", ФОМО, ТРЕНДИ.... Потім став більш консервативним, перестав гнатися за всім підряд. Та почало щось виходити.... Щось типу 10К годин потрачених на якусь справу - роблять тебе більш обізнаним, ніж натовп.
Я ж не кажу, шо ви неправий. Я кажу - що є альтернативний варінт паркування капіталу, який може приносити ті самі гроши, з меньшим гемором. Хто дасть гарантію, що завтра будівельніку на його склади не прилетить? Хто дасть гарантію, що не зайдуть силовіки та не відіжмуть те, що він будував 3 десятка своїх років? Кожен сам вибирає свій ризик\дохідність. Тому я кажу ровно зі свєї "колокольні". 12%\рік в грн робити бізнесс, або вкласти в ті самі ОВДП під 18 як було? Ну кожен сам собі...
dimo_0n
Додано: Вів 21 кві, 2026 17:06
dimo_0n написав:
...
Кожен сам вибирає свій ризик\дохідність. Тому я кажу ровно зі свєї "колокольні". 12%\рік в грн робити бізнесс, або вкласти в ті самі ОВДП під 18 як було? Ну кожен сам собі...
головне - дохідність від бізнесу не дорівнює маржинальності продажів.
а дохідність 35% - це коли ви зафіксували та вишли в кеш- а доки - це цифри на екрані. й цікавий показник - це цифра за 10 років..
сперечався з вами не я...
Shaman
Додано: Вів 21 кві, 2026 20:48
budivelnik написав:
Держава свої 100 000 податків отримала
А я як мав 1000 одиниць товару так і маю.
Цікавий сценарій. Не берусь стверджувати, наскільки реалістичний.
Але зверну увагу, що корінь проблеми тут не стільки в інфляції, скільки в намаганні держави назвати втрати від неї прибутком і оподаткувати. Тобто інфляція не тільки перекачує гроші від населення і бізнесу до держави, але ще й створює фальшиву базу для оподаткування.
M-Audio
Додано: Вів 21 кві, 2026 20:58
budivelnik написав:
Так що СТВОРЮЄ Держава?
Тобто Ви можете припустити що ЧИНОВНИК=Держава, адже він створив Закон за рахунок грошей які йому заплатила Держава... але ж ці гроші Держава отримала або внаслідок інфляційного податку на всіх(друк грошей) або інших видів податків/зборів які сплачує населення.
Якщо так розмірковувати, то й підприємець нічого не створює, бо все, що він вкладає і організовує робиться за кошти, зароблені робітниками. Наскільки я пам'ятаю вас така постановка питання не дуже влаштовує, але чомусь для держави норм.
Держава створює умови, за яких населення і бізнес мають змогу більш ефективно застосовувати свої вміння і створювати валовий продукт. Якщо держава робить це добре, то продукту виходить більше, і це спільна заслуга держави і виконавців. Тобто, звісно, не все це результат від діяльності держави, але її частка в цьому є. Складно порахувати яка саме, але є. Основна частка ефекту походить, звісно, від забезпечення фізичної безпеки власності, як особистої, так і засобів виробництва. Навіть в Україні, зі всіма її вадами, мати такий рівень захисту, який є, це набагато краще, ніж не мати ніякого. А далі - як завжди, чим кращій захист, тим кращі результати.
M-Audio
Додано: Вів 21 кві, 2026 21:11
M-Audio написав:
інфляція не тільки перекачує гроші від населення і бізнесу до держави, але ще й створює фальшиву базу для оподаткування.
1 Будь який податок/збір - ВИКАЧУЄ ГРОШІ з Бізнесу
2 При цьому, це було б не страшно , якби ВИКАЧАНІ гроші з БІЗНЕСУ- ВКАЧУВАЛИСЬ в те що створить додаткові гроші
3 Також НЕ найгірший варіант - коли Держава вкачує стільки ж скільки ВИКАЧАЛА..
4 А от ІНФЛЯЦІЯ - це випадок КОЛИ ВИКАЧАТИ треба більше ніж повернеш назад
А так як капітал це кров Бізнесу, то ПОСТІЙНЕ ВИКАЧУВАННЯ без повернення назад - грозить ЗНЕКРОВЛЕННЯМ економіки.
ПС
повірте що сценарій не те що РЕАЛІСТИЧНИЙ , він навіть РЕАЛЬНО ІСНУЮЧИЙ сьогодні..
Наприклад
Вчора прийшов лист з податковоїВнаслідок того що середня зарплата 27000 , а ваша середня по підприємству нижча, рекомендуємо підняти зарплату бо це дохід ЗБРОЙНИХ СИЛ....
А з іншого боку
- Держава прийняла рішення ОБМЕЖИТИ торгову націнку на тютюнові вироби до 5%
З другого боку
- Держава прийняла рішення максимально перевести розрахунки через термінали ( і забула знизити еквайринг який сьогодні 1,5%)
І на моє резонне запитання
Якщо при продажі на 1 млн грн тютюнових виробів( це приблизно 7000-8000 папчок цигарок) - націнка 50 000 грн , з якої 15 000 еквайринг , і з 35000 які залишились треба забрати ще 7700 ЄСВ - 27300 залишилось і ще ж повинні бути якісь витрати електроенергія, оренда і так далі.... То на питання
Може
Труси-Хрестик
Або націнку відпустіть
Або листів не пишіть
Ніхто відповіді не дав
ППС
До речі, ніхто в обл Податкових і обл Адміністраціях не міг навіть уявити , що така дурниця як обмеження націнки + створення системи коли всі податки (Акциз, ПДВ, місцевий Акциз) платять виробники - просто заріже місцеві бюджети , які формуються з ПДФО і місцевого Акцизу - бо всі платежі залишаться в центральному Бюджеті...
Ще парочка таких рішень по наприклад паливу, алкоголю... і все, на місцевому самоврядуванні можна ставити хрест , бо за всіма коштами треба буде як за совка направляти ходока в центр.
budivelnik
Додано: Вів 21 кві, 2026 21:17
M-Audio написав:
Якщо так розмірковувати, то й підприємець нічого не створює, бо все, що він вкладає і організовує робиться за кошти, зароблені робітниками. Наскільки я пам'ятаю вас така постановка питання не дуже влаштовує, але чомусь для держави норм.
Якщо мислити категоріями совка що все створює роботяга, а Державою може керувати прибиральниця- то так....
Але навіть тут є нюанс
Підприємець КЕРУЄ СВОЇМ КАПІТАЛОМ
Держава СВОГО капіталу НЕ МАЄ
Те що Держава ДІЛИТЬ (тобто створює умови по вашому) - вона ЗАБРАЛА у ПІДПРИЄМЦЯ.
От коли Держава почне функціонувати за ті гроші які ЗГЕНЕРУВАЛИ Державні ПІДПРИЄМСТВА - от тоді Держава перетвориться в підприємця... але тільки тоді коли буде оперувати ЗАРОБЛЕНИМИ на своїх підприємствах, а не ВІДІБРАНИМИ в когось.
Так щоб Ви зрозуміли
Легко бути добрим і платити за створення чогось відібраним в когось...
А як тільки виявляється що для того щоб ВІДІБРАТИ треба мати що ЗАПЛАТИТИ тим хто ВІДБИРАЄ ірозмір оплати при цьому буде нижчим від розміру відібраного ... тут якось в Держави не складається
Судова система, силова система, влк і так далі - всюди суспільство невдоволене РЕЗУЛЬТАТАМИ державної діяльності.
budivelnik
