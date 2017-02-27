RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12109121101211112112
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 12:05

  Hotab написав:По факту Райф пропонує сьогодні на 10.00 курс «ніякий». Обмінки дають краще.
Єдиний плюс Райфа - він відправляє валюту закордон без комси.

Нужно учесть, что обменки дают курс лучше на старый.

Юнекс продавал в пятницу, 44.45.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2465
З нами з: 24.10.08
Подякував: 63 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 12:50

44.65 хто купив, той пошкодує (с)

  Hotab написав:flyman

Зображення

44.65 хто купив, той пошкодує (с)

  Proofy написав:
  Hotab написав:По факту Райф пропонує сьогодні на 10.00 курс «ніякий». Обмінки дають краще.
Єдиний плюс Райфа - він відправляє валюту закордон без комси.

Нужно учесть, что обменки дают курс лучше на старый.

Юнекс продавал в пятницу, 44.45.

ще згадайте на Паску курс

а рік тому, беззбитковий "керітрейд" по ОВДП розраховувся ПА42
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43048
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1646 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 12109121101211112112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3663, 3664, 3665
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36640 39323901
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 чер, 2026 12:13
Козак-характерник
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 219, 220, 221
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2202 13880317
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 кві, 2026 13:58
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 24000001
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.