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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12112121131211412115
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 06:09

  budivelnik написав:
  henrykwinto88 написав:Я, мабуть ідіот, тому що не розумію як вони будуть натягувать пенсійні доходи і витрати. Якщо видатки на пенсії більші ніж доходи, а пенсіонерів більше ніж працюючих, то як?
Мабуть...
Є дві цифри
___станом на 2021 рік_середня 18 000 грн *22%ЄСВ=3960__середня пенсія
Працездатні____________20 000 000__20млн/11млн*3960____=7200
Офіційно працюючі______12 000 000__12млн/11млн*3960____=4320
Пенсіонери_____________11 000 000

Тепер зрозуміло хто КРАДЕ пенсію в Пенсіонерів?
Крадуть їхні ж діти.....

Та яких 20 млн?
За даними держстату, до 2022 року в країні проживало близько 16–17 млн економічно активних осіб і 11–11,5 млн пенсіонерів https://www.pravda.com.ua/articles/2026/06/11/8038836/

Так, у 2021 р., за офіційною статистикою, кількість осіб, які не входили до складу робочої сили (економічно неактивних), віком 15 років і старше становила 14,4 млн осіб, з них у віці 15–70 років (працездатного віку) – 10,7 млн осіб (38,2 % населення працездатного віку). https://niss.gov.ua/doslidzhennya/sotsi ... ni-realiyi

Якщо хотіти внесків від 15-річних і 70-річних в реаліях України, то так можна кидати в них камінням, так як здебільшого їх нема. А ще і до 70 років 70% чоловіків просто не доживають і замість того щоб платити податки халявлять помираючи.
Зараз відповідно ситуація ще гірша. А підрахунки про 8 млн неплатників це щось в стилі 4 тис $ для вчителів чи нові перли про 460 тис/міс на передовій при
Для фінансування зарплат українським військовим та реалізації програми з їх підвищення в бюджеті бракує 270 млрд гривень
З них безпосередньо на саму анонсовану реформу потрібно 120 млрд. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/na-pidvishc ... putat.html

НМТ з математики не можна ніяк скасовувати, а кандидати в президенти та і в іншу владу мав би обов'язково перевірятися на достатній рівень знань з цього предмету.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 09:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Отже, торгівельний баланс за січень-травень 2026.
Товарооборот за 5 місяців 2026 року 58 млрд дол. (за аналогічний період 2025 – 48,2 млрд)
Імпорт 2026 40,5 млрд а в 2025 – 31,3 млрд, ріст склав 29,4%
Експорт 2026 17,5 млрд, в 2025 – 16,9 млрд ріст 3,5%
Три найбільш імпортовані групи товарів 2026 (в дужках те саме за аналогічний період 2025)
- Машини та устаткування 17 млрд (12 млрд)
- Паливно-енергетичні товари 6,4 млрд (4 млрд)
- Хімічна промисловість 5,7 млрд (5,2 млрд)
Три найбільш експортовані групи товарів 2026 (в дужках те саме за аналогічний період 2025)
- Продовольчі товари 10,6 млрд (9,7 млрд)
- Метали та вироби з них 1,7 млрд (1,9 млрд)
- Машини і устаткування 1,5 млрд (1,5 млрд)
Результати абсолютно очікувані (дефіцит робочої сили, критична ситуація в енергетичному комплексі, значні логістичні проблеми, особливо для експорту), але дуже погані, особливо для міцності нацвалюти, для ЗВР.
Падіння ВВП в першому кварталі до – 0,8% - квіточки. Не зовсім розумію, з чого НБУ малює таки річний приріст 1,8% в 2026 році. Як на мене, то значно очікуванішим є падіння в межах 2%.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 10:08

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:
  henrykwinto88 написав:Я, мабуть ідіот, тому що не розумію як вони будуть натягувать пенсійні доходи і витрати. Якщо видатки на пенсії більші ніж доходи, а пенсіонерів більше ніж працюючих, то як?
Мабуть...
Є дві цифри
___станом на 2021 рік_середня 18 000 грн *22%ЄСВ=3960__середня пенсія
Працездатні____________20 000 000__20млн/11млн*3960____=7200
Офіційно працюючі______12 000 000__12млн/11млн*3960____=4320
Пенсіонери_____________11 000 000

Тепер зрозуміло хто КРАДЕ пенсію в Пенсіонерів?
Крадуть їхні ж діти.....
Та яких 20 млн?
За даними держстату, до 2022 року в країні проживало близько 16–17 млн економічно активних осіб і 11–11,5 млн пенсіонерів https://www.pravda.com.ua/articles/2026/06/11/8038836/
Президенти та і в іншу владу мав би обов'язково перевірятися на достатній рівень знань з цього предмету.
Стільки крику і пафосу....
Ну заміни цифру яку використав я - 20 млн осіб
на цифру яку знайшов ти - 17 млн осіб
І перерахуй табличку....
Тому
якщо є 17 млн працездатного , а 12 млн офіційно працюють( додам що в цих офіційно працюючих є якась частка ПЕНСІОНЕРІВ ) то все одно ВІД 5 млн ОСІБ ухиляються від сплати податків.
З цим ти погодишся?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 11:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:на цифру яку знайшов ти - 17 млн осіб
І перерахуй табличку....
Тому
якщо є 17 млн працездатного , а 12 млн офіційно працюють( додам що в цих офіційно працюючих є якась частка ПЕНСІОНЕРІВ ) то все одно ВІД 5 млн ОСІБ ухиляються від сплати податків.
З цим ти погодишся?

Вертаємся знову до методології - якщо рахувати від 15 до 70, то погоджуся, але якщо по нормальному для конкретно наших умов з нашою тривалістю здорового життя та стартом роботи, то не 8 і не 5 млн не платять, а максимум 2-3 можна закидати і то з них частина була за кордоном і навіть значна частина з частини платила там податки, але так як і з мобілізацією, їм це тут не зараховувалось, хоча є і договори про уникнення подвійного оподаткування. А 2-3 це в 3-4 рази менше як 8 від яких починали.
На пе5рспективу, якщо все ж таки якось вступимо в ЄС, то може виявитися, що і пред'являти щось з претензій є значно менше кому ніж звучать популістичні гасла про мільйонні мільйони. Широкі маси думають, що всі проблеми від олігархів, успішніші новобуржуа, що винні мільйони привидів.
До речі про стратифікацію суспільства по доходам цікавий варіант розподілу:
Який реальний рівень добробуту українців та хто може називатись "середнім класом" https://delo.ua/society/yakii-realnii-r ... om-466320/

Пропоную голосувалку на форумі, щоб кожен бажаючий міг знайти себе в цих класах.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 11:34

budivelnik

с этих оставшихся 5 млн 15-70 отнять студентов, школьников, инвалидов, всяких арестантов, тех, кто просто не работает по каким-то причинам (и по налогам не должен ничего), тех кто живет на другие доходы и платит налоги (роялти, аренда, и тд и тп), людей, которых де*** законы сделали преступниками, хотя они не нарушают ничьи права (проститутки, онлифанщицы, разные там эскортницы) и прочее и прочее
окажется, что реально работают и вообще не платят налоги около может миллиона человек. погоды они конечно же не делают, тем более, что сэкономленные от неуплаты налогов деньги пойдут на расходы — ндс, акцизы и тд. итого все равно бюджет получит часть их
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 12:01

  smdtranz написав:budivelnik
с этих оставшихся 5 млн 15-70 отнять студентов, школьников, инвалидов, всяких арестантов, тех, кто просто не работает по каким-то причинам (и по налогам не должен ничего), тех кто живет на другие доходы и платит налоги (роялти, аренда, и тд и тп), людей, которых де*** законы сделали преступниками, хотя они не нарушают ничьи права (проститутки, онлифанщицы, разные там эскортницы) и прочее и прочее
окажется, что реально работают и вообще не платят налоги около может миллиона человек. погоды они конечно же не делают, тем более, что сэкономленные от неуплаты налогов деньги пойдут на расходы — ндс, акцизы и тд. итого все равно бюджет получит часть их

про що йде дискусія? скільки людей не платять податки. тоді ви обговорюєте лише частину проблеми. а саме - зовсім без доходів людей можей не так багато - але їх реально мільйони, не один й не два. а з тих, хто працює - що всі платять повну суму податків? не смішить. таким чином 30-40% зп - не оподатковується. можна це заперечувати, але це факт.

навіть тут на форумі - з однієї сторони бідкаються, що зп 20-30 т грн, а з іншої бідкаються, що банки взагалі озвірили, питають звідки чергові сто-двісті тисяч грн. тобто гроші в людей є, а от з підтвердженням джерел - біда-біда...
Shaman
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