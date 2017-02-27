тот факт, что банки задают какие-то вопросы о происхождении денег в сумме, за которую можно купить разве что б/у ланос или приличный телевизор, уже полная шляпа.
так же как то, что на коммерческие организации, занятые оказанием услуг, возложили какие-то функции мониторинга и задавания вопросов. скоро может в каждом Сильпо надо будет справки о доходах показывать? пусть засунут себе такие законы туда, каким местом их придумали.
взагалі похождення коштів треба для будь-яких сум. я радий за вас, що ви купуєте ТВ по ціні Ланоса - але саме тоді й виникають питання пояснити гроші. робить собі фоп, проводьте обороти - й буде вам щастя...
Shaman написав:взагалі похождення коштів треба для будь-яких сум
Кому нужно? Например, IBKR пока не знает, что должен (хотя бы у априори преступных украинцев) на каждое пополнение спрашивать справку о доходах. Накопишь миллион долларов, тогда может и спросит, но вряд ли раньше и то не факт.
Shaman написав:робить собі фоп, проводьте обороти - й буде вам щастя
Счастье доказывания финмону ещё и ФЛП, что ты не верблюд и в твоей деятельности всё законно. Меньше, чем через два месяца в большинстве банков страны. Кстати, включение физикам в ежемесячный лимит переводов и тех, что предназначенны юрикам, тоже в этом обновлении Меморандума. А лимит этот, если кто не знает, в большинстве банков ставят не выше среднего месячного дохода за последний год и проблемы индейцев, как им пересылать свои сбережения чтобы, например, ОВГЗ прикупить. Может это и потому, что кто-то налогов недоплатил, только страдают почему-то все. И есть подозрение, что те, кто не доплатил, как раз в меньшей степени потому, что если ты вне БСУ, то и ограничения БСУ тебя не волнуют.
Shaman написав:прикладів можна придумати багато. а в реалі основна причина - дуже мало людей сплачували податки з сотень тисяч гривень доходу, а отримували реально - набагато більше. тому не треба за окремими випадками маскувати реальну причину...
budivelnik написав:Є дві цифри ___станом на 2021 рік_середня 18 000 грн *22%ЄСВ=3960__середня пенсія Працездатні____________20 000 000__20млн/11млн*3960____=7200 Офіційно працюючі______12 000 000__12млн/11млн*3960____=4320 Пенсіонери_____________11 000 000
Тепер зрозуміло хто КРАДЕ пенсію в Пенсіонерів? Крадуть їхні ж діти.....
а можна давати цифри не з довідника стеля а якось їх підкріпляти посиланнями?
Можна Давав разів 100 Кожен вміючий набрати на клавіатурі слово ГУГЛЬ- не потребує додаткових ссилок.. Єдине що проблема я не зможу дати ПОЇМЕННО тих 8 млн осіб які не платять податки.. але єдине що мене виправдовує - навіть якщо я дам-Ви до кінця життя цей список не перечитаєте.
ПС єдине що крім вміння набирати ГУГЛЬ . бажано набрати щось типу демографічна піраміда станом на 2021 рік і статистичні данні по кількості працюючих в 2021 році.. і все.....
Shaman написав:прикладів можна придумати багато. а в реалі основна причина - дуже мало людей сплачували податки з сотень тисяч гривень доходу, а отримували реально - набагато більше. тому не треба за окремими випадками маскувати реальну причину...
Лес рубят - щепки летят?
Зато ни один дворник от подачи декларации не уйдёт. Правда, журнашлисты скорее всего что-то не договаривают. Во всяком для обычного физика за неподачу декларации о доходах всё сильно помягче. Хотя может для "молодшого інспектора роти фізичної безпеки Управління поліції охорони" положены особые строгости.
Shaman написав:робить собі фоп, проводьте обороти - й буде вам щастя...
Я взагалі погано розумію тих в кого Є ГРОШІ. Роблять ФОПа на єдиному -2 група Вид діяльності - складання гороскопів Реєструють касовий апарат і кожного дня пробивають по ньому 20 000 грн... зробив і продав 2 гороскопа по 9999 грн ( бо 10000 і вище треба щоб розрахунок йшов через безнал(карточка/рахунок)... В місяць податків 4000 грн+/- Головне не вийти за межі 7,2 млн грн..... В кінці року - декларація в якій 85% від виручки -це чистий прибуток( при чому легальний і оподаткований).... Яких Вам ще полегшень треба?
budivelnik угу, и нахрена это все? а чтоб зайти в туалет, попробуйте разгадать кроссворд со словом-паролем. а чтоб заправить машину, сдайте ЗНО перед колонкой. чтоб купить кроссовки, докажите, что вы из каждый год покупаете. вам что, сложно что ли? ведь все покупают обувь каждый год, если вы обычный человек, то и проблем не будет
банки превращают в фискальный орган. само наличие единого налога и общей системы является проблемой. по хорошему надо оставить или то или другое. иначе будет вечная борьба с выводом прибыли юрлиц через фоп, что хоть и законно, но все понимают, что к чему, а бороться с этим не умеют
budivelnik написав:В кінці року - декларація в якій 85% від виручки -це чистий прибуток( при чому легальний і оподаткований)....
Из любопытства, откуда взялось число 85% ? Если 4000 отнять от 30*20000, то оно за 99% зашкаливает. А если процент, который Приват по велению своей левой пятки считает легальным для ФОП на услугах, то он 70% (для торговых 30%, если что).
budivelnik написав:В кінці року - декларація в якій 85% від виручки -це чистий прибуток( при чому легальний і оподаткований)....
Из любопытства, откуда взялось число 85% ? Если 4000 отнять от 30*20000, то оно за 99% зашкаливает. А если процент, который Приват по велению своей левой пятки считает легальным для ФОП на услугах, то он 70% (для торговых 30%, если что).
Там були які норми в податковій, типу відсоток від виручки який можна списати на придбання без наявності прихідних документів..... Я цим не користувався, тому звідки ноги ростуть -не знаю.
Але я про інше Зараз є можливість отримати 600 000 місяць сплативши менше 4000 місяць податків. Тому весь сир/бор про те що немає як купити на 5 млн ОВДП -я вважаю надуманим. Друге питання якщо хтось накрав більше-але тоді в мене до нього все одно жаль відсутній. Хай задовільняється 7 млн в рік.....
smdtranz написав:само наличие единого налога и общей системы является проблемой. по хорошему надо оставить или то или другое. иначе будет вечная борьба с выводом прибыли юрлиц через фоп, что хоть и законно, но все понимают, что к чему, а бороться с этим не умеют
Тем не менее, варианты упрощённого налогообложения существуют, наверное, во всех странах. Может не такая уже и проблема? Кто заставляет бороться? Странная идея, что государство обязано всех сразу ощипать по максимальной ставке?