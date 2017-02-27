Додано: Чет 18 чер, 2026 09:51

moveton написав: budivelnik написав: б - підняти ставку оподаткування доходів від депозитів/акцій ( до тих самих 18пдфо+5військови (вже є) + додати ЄСВ 22%... б - підняти ставку оподаткування доходів від депозитів/акцій ( до тих самих 18пдфо+5військови (вже є) + додати ЄСВ 22%...

И не забыть на ОВГЗ всё это добавить. Там с поборами нынче предельно плохо. И не забыть на ОВГЗ всё это добавить. Там с поборами нынче предельно плохо.

moveton написав: budivelnik написав: Людина має сплатити мінімум ( цифра до обговорення) 5000 грн податків в середньому за кожен місяць який пройшов з моменту досягнення нею 18?-19?-22? років.

Поки умова не використана - отримуєш обмеження в громадянських правах. як то зайняти певні посади , виїхати за кордон і так далі і тому подібне. Людина має сплатити мінімум ( цифра до обговорення) 5000 грн податків в середньому за кожен місяць який пройшов з моменту досягнення нею 18?-19?-22? років.Поки умова не використана - отримуєш обмеження в громадянських правах. як то зайняти певні посади , виїхати за кордон і так далі і тому подібне. А пока не введено, рантье, живущим на доход с ОВГЗ, отключим газ. Правильный пролетарский подход. Это не западные хлюпики, которые додумывались за не службу в армии или плохую уплату налогов только избирательное право резать. А пока не введено, рантье, живущим на доход с ОВГЗ, отключим газ. Правильный пролетарский подход. Это не западные хлюпики, которые додумывались за не службу в армии или плохую уплату налогов только избирательное право резать.

В порівнянні з доходами двірника, який платить 6000 грн щоб отримати 8000 на руки, то доходи від ОВДП Як на мене -легко можна ДОДАТКОВО оподаткуватиДоходи від ОВДПвклав 600 000 грн , нарахували прибутку 108000 грн отримав на руки тих самих 7200грнг/місяць....тобто весь двірник з його прибутками це те саме що вклав в ОВДП 600 000 грн...Тут хтось сильно розпатякував про цінність людини....Ти читати вмієш?Я ж пропонував прибуток рантьє оподатковувати....І якщо оподаткувати прибуток так само як і зарплату, то проблем немаєВклав 1 млн грн - нарахували 180 000 - зняли податків так само як з двірника 60000 - отримав навіть більше ніж двірник - 120 000 ( або 10 000 ) в місяць..Тобто моя ідея проста як дверіОтримуєш прибуток - сплачуєш податки і по барабану як ти отримуєш прибуток, як працівник на заводі, як власник чогось чи як злодій ( аль-капоне тобі в приклад)ПСТут один дурник забув, що коли приводять якісь цифри то вони повинні бути від одного періоду.Мої цифри -демографічна піраміда, кількість працюючих , кількість ШЛАНГІВ обкрадаючих своїх батьків - відносяться до 2021 року....Те що неадекват , пробує натягнути сову на глобус і починає розповідати про 2023-2026... - так він просто дурень.