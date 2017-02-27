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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12120121211212212123>
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 19:02

  Shaman написав:
  tester3373 написав:
  budivelnik написав:То приведи демографічну піраміду

цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри.
а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.

який хід, яка відповідь? щоки він тут надуває - спочатку скажи хоч щост розумне, а критикувати - це кожен дурень вміє. ти в економіці взагалі не петраєш. Будівельник тобі розкладає спрощено, на пальцях, але ти й цього не розумієш...


так я тоді спрощено на пальцях кажу що
- виїхало 4 млн працездатних.
- декретних 1 млн
- ще 0,5 млн тих хто за вислугою років
- 1,5 млн це природнє безробіття
- 2 млн домогосподарок які не працюють.
і це ще не всі кого треба викидати з демографічної піраміди
два мамкиних економіста. все в них хтось винуватий. в себе потикайте.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 21:05

  tester3373 написав:
  Shaman написав:
  tester3373 написав:цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри.
а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.

який хід, яка відповідь? щоки він тут надуває - спочатку скажи хоч щост розумне, а критикувати - це кожен дурень вміє. ти в економіці взагалі не петраєш. Будівельник тобі розкладає спрощено, на пальцях, але ти й цього не розумієш...

так я тоді спрощено на пальцях кажу що
- виїхало 4 млн працездатних.
- декретних 1 млн
- ще 0,5 млн тих хто за вислугою років
- 1,5 млн це природнє безробіття
- 2 млн домогосподарок які не працюють.
і це ще не всі кого треба викидати з демографічної піраміди
два мамкиних економіста. все в них хтось винуватий. в себе потикайте.

й що мені з цими цифрами зі стелі робити? :D щось про економіку можеш сказати? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 21:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Поки умова не використана - отримуєш обмеження в громадянських правах. як то зайняти певні посади , виїхати за кордон і так далі і тому подібне.

Подушний податок з кріпаків. Все нове - добре забуте старе... Тільки прописувати суми треба не в гривні, хоча б в Євро, а ще краще в золоті. Бо з девальвацією буде як з лімітом ПДВ в 1 млн.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 21:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а тем временем евро/долл ушел на 1% вниз, и завтра наверное нал увидим в районе 51.5
ну или доллар по 45+
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 22:19

  smdtranz написав:а тем временем евро/долл ушел на 1% вниз, и завтра наверное нал увидим в районе 51.5
ну или доллар по 45+

Не тільки євро вниз але і інші валюти та золото срібло. І чим це так викликано ріст долярчика в світі???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 23:33

  Shaman написав:
  tester3373 написав:
  Shaman написав:який хід, яка відповідь? щоки він тут надуває - спочатку скажи хоч щост розумне, а критикувати - це кожен дурень вміє. ти в економіці взагалі не петраєш. Будівельник тобі розкладає спрощено, на пальцях, але ти й цього не розумієш...

так я тоді спрощено на пальцях кажу що
- виїхало 4 млн працездатних.
- декретних 1 млн
- ще 0,5 млн тих хто за вислугою років
- 1,5 млн це природнє безробіття
- 2 млн домогосподарок які не працюють.
і це ще не всі кого треба викидати з демографічної піраміди
два мамкиних економіста. все в них хтось винуватий. в себе потикайте.

й що мені з цими цифрами зі стелі робити? :D щось про економіку можеш сказати? :lol:


щоки він тут надуває - спочатку скажи хоч щост розумне, а критикувати - це кожен дурень вміє. ти в економіці взагалі не петраєш. я тобі розкладаю спрощено, на пальцях, але ти й цього не розумієш...
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 23:47

Rezerwa Federalna utrzymała poziom stóp procentowych

  smdtranz написав:а тем временем евро/долл ушел на 1% вниз, и завтра наверное нал увидим в районе 51.5
ну или доллар по 45+

USA - Rezerwa Federalna utrzymała poziom stóp procentowych, zasugerowała przyszłe podwyżki
https://stooq.pl/n/?f=1765808
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 09:51

  moveton написав:
  budivelnik написав:б - підняти ставку оподаткування доходів від депозитів/акцій ( до тих самих 18пдфо+5військови (вже є) + додати ЄСВ 22%...

И не забыть на ОВГЗ всё это добавить. Там с поборами нынче предельно плохо.
В порівнянні з доходами двірника, який платить 6000 грн щоб отримати 8000 на руки, то доходи від ОВДП Як на мене -легко можна ДОДАТКОВО оподаткувати
Доходи від ОВДП
вклав 600 000 грн , нарахували прибутку 108000 грн отримав на руки тих самих 7200грнг/місяць....
тобто весь двірник з його прибутками це те саме що вклав в ОВДП 600 000 грн...
Тут хтось сильно розпатякував про цінність людини....
  moveton написав:
  budivelnik написав:Людина має сплатити мінімум ( цифра до обговорення) 5000 грн податків в середньому за кожен місяць який пройшов з моменту досягнення нею 18?-19?-22? років.
Поки умова не використана - отримуєш обмеження в громадянських правах. як то зайняти певні посади , виїхати за кордон і так далі і тому подібне.
А пока не введено, рантье, живущим на доход с ОВГЗ, отключим газ. Правильный пролетарский подход. Это не западные хлюпики, которые додумывались за не службу в армии или плохую уплату налогов только избирательное право резать.
Ти читати вмієш?
Я ж пропонував прибуток рантьє оподатковувати....
І якщо оподаткувати прибуток так само як і зарплату, то проблем немає
Вклав 1 млн грн - нарахували 180 000 - зняли податків так само як з двірника 60000 - отримав навіть більше ніж двірник - 120 000 ( або 10 000 ) в місяць..
Тобто моя ідея проста як двері
Отримуєш прибуток - сплачуєш податки і по барабану як ти отримуєш прибуток, як працівник на заводі, як власник чогось чи як злодій ( аль-капоне тобі в приклад)

ПС
Тут один дурник забув, що коли приводять якісь цифри то вони повинні бути від одного періоду.
Мої цифри -демографічна піраміда, кількість працюючих , кількість ШЛАНГІВ обкрадаючих своїх батьків - відносяться до 2021 року....
Те що неадекват , пробує натягнути сову на глобус і починає розповідати про 2023-2026... - так він просто дурень.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 10:00

  tester3373 написав:так я тоді спрощено на пальцях кажу що
- виїхало 4 млн працездатних.
- декретних 1 млн
- ще 0,5 млн тих хто за вислугою років
- 1,5 млн це природнє безробіття
- 2 млн домогосподарок які не працюють.
і це ще не всі кого треба викидати з демографічної піраміди
два мамкиних економіста. все в них хтось винуватий. в себе потикайте.
Навіть якщо ти правий і це відноситься до 2021 року
1 Тих 4 млн які виїхали - повернуться в Україну і тоді будуть претендувати на пенсію у вигляді соціальної підтримки - їх куди в шланги чи в світочі
2 Тих 1,5 млн ПРИРОДНО/Безробітних -куди в шланги чи в світочі, адже вони користуються інфраструктурою ВЖЕ і будуть претендувати на пенсію у вигляді соціального виплати
3 Тих 2 млн домогосподарок куди ?

От і виходить
я казав 8 млн ШЛАНГІВ обкрадаючих своїх батьків
Ти нарахував 4 + 2 + 1,5 = 7,5 млн....

То хто з нас розбирається в демографії/економіці - а хто істерично викрикаючий субєкт?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 11:15

  tester3373 написав:
  Shaman написав:й що мені з цими цифрами зі стелі робити? :D щось про економіку можеш сказати? :lol:

щоки він тут надуває - спочатку скажи хоч щост розумне, а критикувати - це кожен дурень вміє. ти в економіці взагалі не петраєш. я тобі розкладаю спрощено, на пальцях, але ти й цього не розумієш...

один в один описав себе ;) ще й дзеркалиш дописи, тобто в демагогії тренуєшся :lol:

про курс щось скажеш?
Shaman
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