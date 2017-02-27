цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри. а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.
який хід, яка відповідь? щоки він тут надуває - спочатку скажи хоч щост розумне, а критикувати - це кожен дурень вміє. ти в економіці взагалі не петраєш. Будівельник тобі розкладає спрощено, на пальцях, але ти й цього не розумієш...
так я тоді спрощено на пальцях кажу що - виїхало 4 млн працездатних. - декретних 1 млн - ще 0,5 млн тих хто за вислугою років - 1,5 млн це природнє безробіття - 2 млн домогосподарок які не працюють. і це ще не всі кого треба викидати з демографічної піраміди два мамкиних економіста. все в них хтось винуватий. в себе потикайте.
tester3373 написав:цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри. а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.
який хід, яка відповідь? щоки він тут надуває - спочатку скажи хоч щост розумне, а критикувати - це кожен дурень вміє. ти в економіці взагалі не петраєш. Будівельник тобі розкладає спрощено, на пальцях, але ти й цього не розумієш...
так я тоді спрощено на пальцях кажу що - виїхало 4 млн працездатних. - декретних 1 млн - ще 0,5 млн тих хто за вислугою років - 1,5 млн це природнє безробіття - 2 млн домогосподарок які не працюють. і це ще не всі кого треба викидати з демографічної піраміди два мамкиних економіста. все в них хтось винуватий. в себе потикайте.
й що мені з цими цифрами зі стелі робити? щось про економіку можеш сказати?
Shaman написав:який хід, яка відповідь? щоки він тут надуває - спочатку скажи хоч щост розумне, а критикувати - це кожен дурень вміє. ти в економіці взагалі не петраєш. Будівельник тобі розкладає спрощено, на пальцях, але ти й цього не розумієш...
так я тоді спрощено на пальцях кажу що - виїхало 4 млн працездатних. - декретних 1 млн - ще 0,5 млн тих хто за вислугою років - 1,5 млн це природнє безробіття - 2 млн домогосподарок які не працюють. і це ще не всі кого треба викидати з демографічної піраміди два мамкиних економіста. все в них хтось винуватий. в себе потикайте.
й що мені з цими цифрами зі стелі робити? щось про економіку можеш сказати?
щоки він тут надуває - спочатку скажи хоч щост розумне, а критикувати - це кожен дурень вміє. ти в економіці взагалі не петраєш. я тобі розкладаю спрощено, на пальцях, але ти й цього не розумієш...
budivelnik написав:б - підняти ставку оподаткування доходів від депозитів/акцій ( до тих самих 18пдфо+5військови (вже є) + додати ЄСВ 22%...
И не забыть на ОВГЗ всё это добавить. Там с поборами нынче предельно плохо.
В порівнянні з доходами двірника, який платить 6000 грн щоб отримати 8000 на руки, то доходи від ОВДП Як на мене -легко можна ДОДАТКОВО оподаткувати Доходи від ОВДП вклав 600 000 грн , нарахували прибутку 108000 грн отримав на руки тих самих 7200грнг/місяць.... тобто весь двірник з його прибутками це те саме що вклав в ОВДП 600 000 грн... Тут хтось сильно розпатякував про цінність людини....
moveton написав:
budivelnik написав:Людина має сплатити мінімум ( цифра до обговорення) 5000 грн податків в середньому за кожен місяць який пройшов з моменту досягнення нею 18?-19?-22? років. Поки умова не використана - отримуєш обмеження в громадянських правах. як то зайняти певні посади , виїхати за кордон і так далі і тому подібне.
А пока не введено, рантье, живущим на доход с ОВГЗ, отключим газ. Правильный пролетарский подход. Это не западные хлюпики, которые додумывались за не службу в армии или плохую уплату налогов только избирательное право резать.
Ти читати вмієш? Я ж пропонував прибуток рантьє оподатковувати.... І якщо оподаткувати прибуток так само як і зарплату, то проблем немає Вклав 1 млн грн - нарахували 180 000 - зняли податків так само як з двірника 60000 - отримав навіть більше ніж двірник - 120 000 ( або 10 000 ) в місяць.. Тобто моя ідея проста як двері Отримуєш прибуток - сплачуєш податки і по барабану як ти отримуєш прибуток, як працівник на заводі, як власник чогось чи як злодій ( аль-капоне тобі в приклад)
ПС Тут один дурник забув, що коли приводять якісь цифри то вони повинні бути від одного періоду. Мої цифри -демографічна піраміда, кількість працюючих , кількість ШЛАНГІВ обкрадаючих своїх батьків - відносяться до 2021 року.... Те що неадекват , пробує натягнути сову на глобус і починає розповідати про 2023-2026... - так він просто дурень.
tester3373 написав:так я тоді спрощено на пальцях кажу що - виїхало 4 млн працездатних. - декретних 1 млн - ще 0,5 млн тих хто за вислугою років - 1,5 млн це природнє безробіття - 2 млн домогосподарок які не працюють. і це ще не всі кого треба викидати з демографічної піраміди два мамкиних економіста. все в них хтось винуватий. в себе потикайте.
Навіть якщо ти правий і це відноситься до 2021 року 1 Тих 4 млн які виїхали - повернуться в Україну і тоді будуть претендувати на пенсію у вигляді соціальної підтримки - їх куди в шланги чи в світочі 2 Тих 1,5 млн ПРИРОДНО/Безробітних -куди в шланги чи в світочі, адже вони користуються інфраструктурою ВЖЕ і будуть претендувати на пенсію у вигляді соціального виплати 3 Тих 2 млн домогосподарок куди ?
От і виходить я казав 8 млн ШЛАНГІВ обкрадаючих своїх батьків Ти нарахував 4 + 2 + 1,5 = 7,5 млн....
То хто з нас розбирається в демографії/економіці - а хто істерично викрикаючий субєкт?