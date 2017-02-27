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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12120121211212212123
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 11:22

  smdtranz написав:а тем временем евро/долл ушел на 1% вниз, и завтра наверное нал увидим в районе 51.5
ну или доллар по 45+

на міжбанку знизився євро. гадаю значно вище 45 дол поки пускати не будуть...
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 17:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:В порівнянні з доходами двірника, який платить 6000 грн щоб отримати 8000 на руки, то доходи від ОВДП Як на мене -легко можна ДОДАТКОВО оподаткувати

Не понял связь между ОВГЗ и дворником. В огороде бузина... Но я ж говорю - МОЖНО и даже нужно. А то тот же дворник сейчас часть своей зарплаты на старость откладывает в ОВГЗ, только частично типа прибылью с них компенсируя инфляцию, а 23% с этой прибыли не платит. Не хорошо.

  budivelnik написав:
  moveton написав:А пока не введено, рантье, живущим на доход с ОВГЗ, отключим газ. Правильный пролетарский подход. Это не западные хлюпики, которые додумывались за не службу в армии или плохую уплату налогов только избирательное право резать.
Ти читати вмієш?
Я ж пропонував прибуток рантьє оподатковувати....
І якщо оподаткувати прибуток так само як і зарплату, то проблем немає

А меня читать? Я специально подчеркнул, что сейчас с ОВГЗ налогов нет. Поэтому, пока оно так, такие рантье сразу в люди второго сорта попадут. Может туды им и дорога. Но ацент был не на этом, а на том, что западные улучшатели демократии додумывались у недостаточно полезных членов общества только избирательные права отбирать. А тут можно сказать, что в концлагерь сажать предлагается. Верной дорогой идёте, товарищ. Органично в стране, где четверть населения в 2022 году в концлагерь посадили и уже пятый год выпускать не собираются. Посадили, правда, типа, идейно: несколько попыток принять закон о том, чтобы из него выпускать хороших налогоплательщиков, благополучно провалились под соусом, что все должны быть равны вне зависимости от приносимого в бюджет. Правда, при этом скромно умолчали, что депутаты и прочие крупные госчиновники равнее. По логике это работает и в обратную сторону: самый тунеядец должен иметь столько же прав, сколько и крупный налогоплательщик. Так что, если так реформировать, нужно будет убедить законодателей от этой идеи равенства отказаться :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 17:17

moveton
Давай без емоційної істерії .
1 Ти погоджуєшся що податок на прибуток генерований капіталом повинен бути як мінімум таким самим як і податок на працю?
2 Ти погоджуєшся що ті хто знаходиться в працездатному віці і не є інвалідом - якщо не сплачує податки з доходів які отримає - є сволотою яка краде в своїх ?

Простих дві відповіді , без накидування лайна на вентилятор.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 18:08

  budivelnik написав:Давай без емоційної істерії .

Никаких эмоций :) Просто немного разворачивал не свою мысль, чтобы её красота стала понятней.

  budivelnik написав:1 Ти погоджуєшся що податок на прибуток генерований капіталом повинен бути як мінімум таким самим як і податок на працю?

Прямо в такой формулировке - нет, не обязан. Может быть в любом соотношении. Не вижу почему они вообще должны быть связаны. И термины определять надо. Вот сейчас "податок на прибуток генерований капіталом" - это даже грубо три варианта: физику на инвестприбыль/депозиты, физику на дивиденды, юрику. В первом случае для корпоративных инвестиций у нас налог ровно такой же, как на зарплату: те же 23% НДФЛ+ВС. ЕСВ - это отдельная тема. Это, типа, взнос в личную пенсию (он даже ПФ сейчас администрируется) и по-хорошему должен быть полностью добровольным. Любители точки зрения, что доход на капитал должен быть не меньше, должны быть довольны.

  budivelnik написав:2 Ти погоджуєшся що ті хто знаходиться в працездатному віці і не є інвалідом - якщо не сплачує податки з доходів які отримає - є сволотою яка краде в своїх ?

Я тут не согласен даже с тем, что нужно выделять инвалидов :) Уж равенство, так равенство. Пусть и с пособия/пенсии платит одинаковую ставку (замечу, что даже в одиозной партии 5.10 их две) со всеми. И с тем, что неуплата налогов нашему государству - это воровство у своих, тоже не согласен. Как минимум потому, что наше государство - это ни фига не "мои". Оно меня считает холопом (даже в Конституции это записать не постеснялось) и гусём для ощипывания, я к нему отношусь соответственно. В каком-то утопическом государстве, где распределителей налогов можно считать своими, будет иначе. Но я думаю, что там и налоговая система будет другая совсем.
moveton
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