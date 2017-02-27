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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 чер, 2026 19:21
budivelnik написав: Сибарит написав:
Если пересчитать стоимость предприятий, исходя из их прибыли, доли владельцев сильно подешевеют.
А якщо ще спробувати їх продати.... То там взагалі вийде жах і ужас
дивлячись як продавати - он Маск продав невеличку частину - й яким багатим став.
але так, якщо спробує продати основний пакет - цікаво, скільки він отримає...
pump and dump
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:27
Shaman написав: budivelnik написав: Сибарит написав:
Если пересчитать стоимость предприятий, исходя из их прибыли, доли владельцев сильно подешевеют.
А якщо ще спробувати їх продати.... То там взагалі вийде жах і ужас
дивлячись як продавати - он Маск продав невеличку частину - й яким багатим став.
але так, якщо спробує продати основний пакет - цікаво, скільки він отримає...
pump and dump
Я не про це...
Є така штука як платоспроможний попит
Є як наявність грошової маси
а є сукупна вартість акцій....
ші
У масштабах глобальної економіки сукупна капіталізація світового фондового ринку становить понад($140) трильйонів, тоді як обсяг глобальної грошової маси \(M2\) коливається в межах \($90)–$100) трильйонів.
А тепер відмінусуйте від 100 трлн грошової маси -кошти які задіяні для споживання і побачите вартість акцій в реалі...
Чогось мені здається що там 1 до 10 -за щастя буде.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:27
Сибарит написав: tester3373 написав:
окрім критики є якість думки чому так відбулося шо приріст у власників капітала більший чим у робитників за останні 30 років?
У меня есть.
Причина не единственная, но во многом это связано со структурой капитала.
У работника, как правило, если и есть какая-то значка - это счёт в банке. Капитал по-настоящему богатых людей - портфель акций. Фондовый рынок достаточно раздут, поэтому триллиарды в списке Форбс выглядят неприлично большими. Предприятия просто не стоят тех денег, которые получаются из стоимости акций. Если пересчитать стоимость предприятий, исходя из их прибыли, доли владельцев сильно подешевеют.
насправді у більшості в розвинених країнах накопичення - це таки пенсійні рахунки та акції, а не залишок на рахунок. на рахунках в них - кредити (це напівжарт).
а от вартість компаній так. вартість 100 річних ebitda - таке можливо для окремих кампаній - але далеко не для всіх.
й ще момент - коли рахують статки - то вартість компаній можна порахувати, а от інколи сума кредитів залишається за лаштунками. от я взяв кредит 100 млн дол й купив компанію за 100 млн дол. я мільйонер? чи в мене нічого немає? це як рахувати...
й "триллиард" - це ви скільки нулів маєте на увазі? чи це образно?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:31
budivelnik написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а світ теж відкрита система з зовнішним фінансуванням?
Світ - ні, а от США/ЄС, за рахунок того, що інші країни тримають їх валюту як резервну, а не тільки золото - відкрита система, яка отримує пасивний прибуток з решти світу.
І що ?
США маючи найбільший в світі Держборг має його ще збільшити щоб допомогти фантазерам нічого не робити?
це так радянська людина уявляє світ капіталізму в своїх мріях. вона за срср не дуже працювала, й при капіталізмі не дуже хоче. а хтось має дотувати дешеву енергетику й ще допомогу надавати
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:42
budivelnik написав: Shaman написав: Ой+ написав:
Я також за залежність виборчого права в залежності від сплати податків по накопичувальному принципу, якщо людина тривалий термін 35-40 років платила податки в середньоукраїнському розмірі, то пожиттєве виборче право. А на моменті виборче право від % податків до загальноукраїнського з диференціюванням від виборів у сільраду і до всіх рівнів.
Але такі зміни впевнений ніяка політсила не візьме і ніколи не пройдуть.
але так, до цього йде. першими мають піти розвинені країни...
А їм це навіщо?
Швеція має СВОЮ збалансовану систему з СВОЇМ населенням
Швейцарія проводить референдум де населення ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ від базового доходу..
Тому
Не треба принижувати СВОЇ можливості і возвеличувати інших..
ПС
якщо йти вашою логікою - то ми вже програли б у Війні....
бо ніхто до нас в таких умовах не створював нові засоби ураження противника
з одного боку, якщо починаєш щось робити пізніше, то можеш пропустити застаріли варіанти. як ми так й не стикнулися з чеками, хоча вони досі використовуються. а от у розвитку фінансових застосунків ми робимо передові ідеї.
але в нас не сформовані повноцінні інститути демократії.тобто так, владу ми обираємо, а от обмежити, щоб вони не крали - поки що ще не змогли. працюємо над цим, але повільно.. тому нам треба ще створити ці інститути. а от Захід вже стикнувся з вадами демократії в постіндустріальному суспільстві. коли кожен дурень та конспіролог може знайти своїх однодумців, й вони можуть проводити свої агресивну, але дурну політику. до того ж голосування 10 сантехників - один професор завжди буде на користь пива, а не балету.
тому бачимо такий шалений розквіт популізму. від наших виборів в 2019 році до вибори в США, й обрання Трампа.
ще одни фактор - велика поляризація, обумовлена глобалізацією - по факту США розколоті 50 на 50, але в них дуже різні цілі. країна не може крутитися як флюгер регулярно.
тому так, перейти до системи де голоси людей не рівні - це один з варіантів. Швеція та Швейцарія скоріш виключення. а от у США криза, й у Європі рівень популізму дуже великий - від чого цей ренесанс консерватино-правих.
й ідея базового доходу більш складна. це не про халяву, це про те, що робочих місць чим далі буде менше, а вимоги будуть збільшуватися. що робити з теми, хто не вписався - а їх буде чимало...
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:49
Shaman написав: Сибарит написав:
У меня есть.
Причина не единственная, но во многом это связано со структурой капитала.
У работника, как правило, если и есть какая-то значка - это счёт в банке. Капитал по-настоящему богатых людей - портфель акций. Фондовый рынок достаточно раздут, поэтому триллиарды в списке Форбс выглядят неприлично большими. Предприятия просто не стоят тех денег, которые получаются из стоимости акций. Если пересчитать стоимость предприятий, исходя из их прибыли, доли владельцев сильно подешевеют.
насправді у більшості в розвинених країнах накопичення - це таки пенсійні рахунки та акції, а не залишок на рахунок. на рахунках в них - кредити (це напівжарт).
а от вартість компаній так. вартість 100 річних ebitda - таке можливо для окремих кампаній - але далеко не для всіх.
й ще момент - коли рахують статки - то вартість компаній можна порахувати, а от інколи сума кредитів залишається за лаштунками. от я взяв кредит 100 млн дол й купив компанію за 100 млн дол. я мільйонер? чи в мене нічого немає? це як рахувати...
й "триллиард" - це ви скільки нулів маєте на увазі? чи це образно?
Есть у меня подозрение, что когда поднимается шум по поводу имущественного расслоения, имеют в виду не тех работников, которые вкладываются в акции. Пенсионные же фонды сильно ограничены в уровне рисковости и вынуждены работать на наименее перегретой части рынка.
Соглашусь, что долги тоже могут вносить серьезную погрешность в оценку богатства. И среди причин реального расслоения тоже занимают не последнее место. Богатые люди не боятся залезать в долги, у них активы дорожают, а долги обесцениваются.
Образно.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:50
Shaman написав:
тому так, перейти до системи де голоси людей не рівні - це один з варіантів.
Все нове це добре забуте старе...
Були обмеження по статі, були обмеження по кольору шкіри, були обмеження по національній ознаці, були обмеження по фінансовим показникам....
Але я ж не пропоную СИЛОВЕ ОБМЕЖЕННЯ
я пропоную варіанти коли людина САМА обирає між різних варіантів
а - найнижчий рівень оподаткування = відсутність виборчого права
або
б - вищий рівень оподаткування = наявність виборчого права...
Адже у нас зараз ВІДСУТНЯ норма про ОБОВЯЗКОВЕ голосування, а раз так у людини Є ВИБІР піти чи не піти...
А раз так, то можна позволити людям за те що вони не хочуть ходити - менше платити податків.
Відразу знинуть партії популістів... бо тих ХТО заплатив кровні за право обирати - точно за макарони не купиш.
Тепер про безумовний дохід....
Ми ж не про папірці, ми про товари ...
Якщо товарів буде менше ніж треба роздати при безумовному доході - то жоден друк папірців нічого з цим не зробить
А як Ви збираєтесь ЗБІЛЬШИТИ випуск товарів за зарплату, якщо в людини знижується мотивація працювати?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:53
Сибарит написав: Shaman написав: Сибарит написав:
У меня есть.
Причина не единственная, но во многом это связано со структурой капитала.
У работника, как правило, если и есть какая-то значка - это счёт в банке. Капитал по-настоящему богатых людей - портфель акций. Фондовый рынок достаточно раздут, поэтому триллиарды в списке Форбс выглядят неприлично большими. Предприятия просто не стоят тех денег, которые получаются из стоимости акций. Если пересчитать стоимость предприятий, исходя из их прибыли, доли владельцев сильно подешевеют.
насправді у більшості в розвинених країнах накопичення - це таки пенсійні рахунки та акції, а не залишок на рахунок. на рахунках в них - кредити (це напівжарт).
а от вартість компаній так. вартість 100 річних ebitda - таке можливо для окремих кампаній - але далеко не для всіх.
й ще момент - коли рахують статки - то вартість компаній можна порахувати, а от інколи сума кредитів залишається за лаштунками. от я взяв кредит 100 млн дол й купив компанію за 100 млн дол. я мільйонер? чи в мене нічого немає? це як рахувати...
й "триллиард" - це ви скільки нулів маєте на увазі? чи це образно?
Есть у меня подозрение, что когда поднимается шум по поводу имущественного расслоения, имеют в виду не тех работников, которые вкладываются в акции. Пенсионные же фонды сильно ограничены в уровне рисковости и вынуждены работать на наименее перегретой части рынка.
Соглашусь, что долги тоже могут вносить серьезную погрешность в оценку богатства. И среди причин реального расслоения тоже занимают не последнее место. Богатые люди не боятся залезать в долги, у них активы дорожают, а долги обесцениваются.
Образно.
але статистика рахує всіх. я більше мав на увазі, що про активи всім відомо, а про борги можуть й не знати. й при стратегії інвестувати в борг треба дуже сильно оцінювати ризики. бо інколи настає 1987 або 2008 - й такі ризиковані інвестори дивляться на вікно й думають - може вийти, подихати свіжим повітрям трохи (але недовго)?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:58
budivelnik написав: Shaman написав:
тому так, перейти до системи де голоси людей не рівні - це один з варіантів.
Все нове це добре забуте старе...
Були обмеження по статі, були обмеження по кольору шкіри, були обмеження по національній ознаці, були обмеження по фінансовим показникам....
Але я ж не пропоную СИЛОВЕ ОБМЕЖЕННЯ
я пропоную варіанти коли людина САМА обирає між різних варіантів
а - найнижчий рівень оподаткування = відсутність виборчого права
або
б - вищий рівень оподаткування = наявність виборчого права...
Адже у нас зараз ВІДСУТНЯ норма про ОБОВЯЗКОВЕ голосування, а раз так у людини Є ВИБІР піти чи не піти...
А раз так, то можна позволити людям за те що вони не хочуть ходити - менше платити податків.
Відразу знинуть партії популістів... бо тих ХТО заплатив кровні за право обирати - точно за макарони не купиш.
або навпаки - платити за те, що людина не піде на вибори... теж популісти пролітять
Тепер про безумовний дохід....
Ми ж не про папірці, ми про товари ...
Якщо товарів буде менше ніж треба роздати при безумовному доході - то жоден друк папірців нічого з цим не зробить
А як Ви збираєтесь ЗБІЛЬШИТИ випуск товарів за зарплату, якщо в людини знижується мотивація працювати?
автоматизація - людей потрібно все менше, а виробництво зростає. й зарплати людей, що працюють стають вищими, бо вищі вимоги. а зараз ще й ШІ - й тепер це стосується не лише робітників, але й офісу.
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