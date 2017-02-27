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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 чер, 2026 19:21
budivelnik написав: Сибарит написав:
Если пересчитать стоимость предприятий, исходя из их прибыли, доли владельцев сильно подешевеют.
А якщо ще спробувати їх продати.... То там взагалі вийде жах і ужас
дивлячись як продавати - он Маск продав невеличку частину - й яким багатим став.
але так, якщо спробує продати основний пакет - цікаво, скільки він отримає...
pump and dump
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:27
Shaman написав: budivelnik написав: Сибарит написав:
Если пересчитать стоимость предприятий, исходя из их прибыли, доли владельцев сильно подешевеют.
А якщо ще спробувати їх продати.... То там взагалі вийде жах і ужас
дивлячись як продавати - он Маск продав невеличку частину - й яким багатим став.
але так, якщо спробує продати основний пакет - цікаво, скільки він отримає...
pump and dump
Я не про це...
Є така штука як платоспроможний попит
Є як наявність грошової маси
а є сукупна вартість акцій....
ші
У масштабах глобальної економіки сукупна капіталізація світового фондового ринку становить понад($140) трильйонів, тоді як обсяг глобальної грошової маси \(M2\) коливається в межах \($90)–$100) трильйонів.
А тепер відмінусуйте від 100 трлн грошової маси -кошти які задіяні для споживання і побачите вартість акцій в реалі...
Чогось мені здається що там 1 до 10 -за щастя буде.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:27
Сибарит написав: tester3373 написав:
окрім критики є якість думки чому так відбулося шо приріст у власників капітала більший чим у робитників за останні 30 років?
У меня есть.
Причина не единственная, но во многом это связано со структурой капитала.
У работника, как правило, если и есть какая-то значка - это счёт в банке. Капитал по-настоящему богатых людей - портфель акций. Фондовый рынок достаточно раздут, поэтому триллиарды в списке Форбс выглядят неприлично большими. Предприятия просто не стоят тех денег, которые получаются из стоимости акций. Если пересчитать стоимость предприятий, исходя из их прибыли, доли владельцев сильно подешевеют.
насправді у більшості в розвинених країнах накопичення - це таки пенсійні рахунки та акції, а не залишок на рахунок. на рахунках в них - кредити (це напівжарт).
а от вартість компаній так. вартість 100 річних ebitda - таке можливо для окремих кампаній - але далеко не для всіх.
й ще момент - коли рахують статки - то вартість компаній можна порахувати, а от інколи сума кредитів залишається за лаштунками. от я взяв кредит 100 млн дол й купив компанію за 100 млн дол. я мільйонер? чи в мене нічого немає? це як рахувати...
й "триллиард" - це ви скільки нулів маєте на увазі? чи це образно?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:31
budivelnik написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а світ теж відкрита система з зовнішним фінансуванням?
Світ - ні, а от США/ЄС, за рахунок того, що інші країни тримають їх валюту як резервну, а не тільки золото - відкрита система, яка отримує пасивний прибуток з решти світу.
І що ?
США маючи найбільший в світі Держборг має його ще збільшити щоб допомогти фантазерам нічого не робити?
це так радянська людина уявляє світ капіталізму в своїх мріях. вона за срср не дуже працювала, й при капіталізмі не дуже хоче. а хтось має дотувати дешеву енергетику й ще допомогу надавати
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:42
budivelnik написав: Shaman написав: Ой+ написав:
Я також за залежність виборчого права в залежності від сплати податків по накопичувальному принципу, якщо людина тривалий термін 35-40 років платила податки в середньоукраїнському розмірі, то пожиттєве виборче право. А на моменті виборче право від % податків до загальноукраїнського з диференціюванням від виборів у сільраду і до всіх рівнів.
Але такі зміни впевнений ніяка політсила не візьме і ніколи не пройдуть.
але так, до цього йде. першими мають піти розвинені країни...
А їм це навіщо?
Швеція має СВОЮ збалансовану систему з СВОЇМ населенням
Швейцарія проводить референдум де населення ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ від базового доходу..
Тому
Не треба принижувати СВОЇ можливості і возвеличувати інших..
ПС
якщо йти вашою логікою - то ми вже програли б у Війні....
бо ніхто до нас в таких умовах не створював нові засоби ураження противника
з одного боку, якщо починаєш щось робити пізніше, то можеш пропустити застаріли варіанти. як ми так й не стикнулися з чеками, хоча вони досі використовуються. а от у розвитку фінансових застосунків ми робимо передові ідеї.
але в нас не сформовані повноцінні інститути демократії.тобто так, владу ми обираємо, а от обмежити, щоб вони не крали - поки що ще не змогли. працюємо над цим, але повільно.. тому нам треба ще створити ці інститути. а от Захід вже стикнувся з вадами демократії в постіндустріальному суспільстві. коли кожен дурень та конспіролог може знайти своїх однодумців, й вони можуть проводити свої агресивну, але дурну політику. до того ж голосування 10 сантехників - один професор завжди буде на користь пива, а не балету.
тому бачимо такий шалений розквіт популізму. від наших виборів в 2019 році до вибори в США, й обрання Трампа.
ще одни фактор - велика поляризація, обумовлена глобалізацією - по факту США розколоті 50 на 50, але в них дуже різні цілі. країна не може крутитися як флюгер регулярно.
тому так, перейти до системи де голоси людей не рівні - це один з варіантів. Швеція та Швейцарія скоріш виключення. а от у США криза, й у Європі рівень популізму дуже великий - від чого цей ренесанс консерватино-правих.
й ідея базового доходу більш складна. це не про халяву, це про те, що робочих місць чим далі буде менше, а вимоги будуть збільшуватися. що робити з теми, хто не вписався - а їх буде чимало...
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:49
Shaman написав: Сибарит написав:
У меня есть.
Причина не единственная, но во многом это связано со структурой капитала.
У работника, как правило, если и есть какая-то значка - это счёт в банке. Капитал по-настоящему богатых людей - портфель акций. Фондовый рынок достаточно раздут, поэтому триллиарды в списке Форбс выглядят неприлично большими. Предприятия просто не стоят тех денег, которые получаются из стоимости акций. Если пересчитать стоимость предприятий, исходя из их прибыли, доли владельцев сильно подешевеют.
насправді у більшості в розвинених країнах накопичення - це таки пенсійні рахунки та акції, а не залишок на рахунок. на рахунках в них - кредити (це напівжарт).
а от вартість компаній так. вартість 100 річних ebitda - таке можливо для окремих кампаній - але далеко не для всіх.
й ще момент - коли рахують статки - то вартість компаній можна порахувати, а от інколи сума кредитів залишається за лаштунками. от я взяв кредит 100 млн дол й купив компанію за 100 млн дол. я мільйонер? чи в мене нічого немає? це як рахувати...
й "триллиард" - це ви скільки нулів маєте на увазі? чи це образно?
Есть у меня подозрение, что когда поднимается шум по поводу имущественного расслоения, имеют в виду не тех работников, которые вкладываются в акции. Пенсионные же фонды сильно ограничены в уровне рисковости и вынуждены работать на наименее перегретой части рынка.
Соглашусь, что долги тоже могут вносить серьезную погрешность в оценку богатства. И среди причин реального расслоения тоже занимают не последнее место. Богатые люди не боятся залезать в долги, у них активы дорожают, а долги обесцениваются.
Образно.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:50
Shaman написав:
тому так, перейти до системи де голоси людей не рівні - це один з варіантів.
Все нове це добре забуте старе...
Були обмеження по статі, були обмеження по кольору шкіри, були обмеження по національній ознаці, були обмеження по фінансовим показникам....
Але я ж не пропоную СИЛОВЕ ОБМЕЖЕННЯ
я пропоную варіанти коли людина САМА обирає між різних варіантів
а - найнижчий рівень оподаткування = відсутність виборчого права
або
б - вищий рівень оподаткування = наявність виборчого права...
Адже у нас зараз ВІДСУТНЯ норма про ОБОВЯЗКОВЕ голосування, а раз так у людини Є ВИБІР піти чи не піти...
А раз так, то можна позволити людям за те що вони не хочуть ходити - менше платити податків.
Відразу знинуть партії популістів... бо тих ХТО заплатив кровні за право обирати - точно за макарони не купиш.
Тепер про безумовний дохід....
Ми ж не про папірці, ми про товари ...
Якщо товарів буде менше ніж треба роздати при безумовному доході - то жоден друк папірців нічого з цим не зробить
А як Ви збираєтесь ЗБІЛЬШИТИ випуск товарів за зарплату, якщо в людини знижується мотивація працювати?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:53
Сибарит написав: Shaman написав: Сибарит написав:
У меня есть.
Причина не единственная, но во многом это связано со структурой капитала.
У работника, как правило, если и есть какая-то значка - это счёт в банке. Капитал по-настоящему богатых людей - портфель акций. Фондовый рынок достаточно раздут, поэтому триллиарды в списке Форбс выглядят неприлично большими. Предприятия просто не стоят тех денег, которые получаются из стоимости акций. Если пересчитать стоимость предприятий, исходя из их прибыли, доли владельцев сильно подешевеют.
насправді у більшості в розвинених країнах накопичення - це таки пенсійні рахунки та акції, а не залишок на рахунок. на рахунках в них - кредити (це напівжарт).
а от вартість компаній так. вартість 100 річних ebitda - таке можливо для окремих кампаній - але далеко не для всіх.
й ще момент - коли рахують статки - то вартість компаній можна порахувати, а от інколи сума кредитів залишається за лаштунками. от я взяв кредит 100 млн дол й купив компанію за 100 млн дол. я мільйонер? чи в мене нічого немає? це як рахувати...
й "триллиард" - це ви скільки нулів маєте на увазі? чи це образно?
Есть у меня подозрение, что когда поднимается шум по поводу имущественного расслоения, имеют в виду не тех работников, которые вкладываются в акции. Пенсионные же фонды сильно ограничены в уровне рисковости и вынуждены работать на наименее перегретой части рынка.
Соглашусь, что долги тоже могут вносить серьезную погрешность в оценку богатства. И среди причин реального расслоения тоже занимают не последнее место. Богатые люди не боятся залезать в долги, у них активы дорожают, а долги обесцениваются.
Образно.
але статистика рахує всіх. я більше мав на увазі, що про активи всім відомо, а про борги можуть й не знати. й при стратегії інвестувати в борг треба дуже сильно оцінювати ризики. бо інколи настає 1987 або 2008 - й такі ризиковані інвестори дивляться на вікно й думають - може вийти, подихати свіжим повітрям трохи (але недовго)?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 19:58
budivelnik написав: Shaman написав:
тому так, перейти до системи де голоси людей не рівні - це один з варіантів.
Все нове це добре забуте старе...
Були обмеження по статі, були обмеження по кольору шкіри, були обмеження по національній ознаці, були обмеження по фінансовим показникам....
Але я ж не пропоную СИЛОВЕ ОБМЕЖЕННЯ
я пропоную варіанти коли людина САМА обирає між різних варіантів
а - найнижчий рівень оподаткування = відсутність виборчого права
або
б - вищий рівень оподаткування = наявність виборчого права...
Адже у нас зараз ВІДСУТНЯ норма про ОБОВЯЗКОВЕ голосування, а раз так у людини Є ВИБІР піти чи не піти...
А раз так, то можна позволити людям за те що вони не хочуть ходити - менше платити податків.
Відразу знинуть партії популістів... бо тих ХТО заплатив кровні за право обирати - точно за макарони не купиш.
або навпаки - платити за те, що людина не піде на вибори... теж популісти пролітять
Тепер про безумовний дохід....
Ми ж не про папірці, ми про товари ...
Якщо товарів буде менше ніж треба роздати при безумовному доході - то жоден друк папірців нічого з цим не зробить
А як Ви збираєтесь ЗБІЛЬШИТИ випуск товарів за зарплату, якщо в людини знижується мотивація працювати?
автоматизація - людей потрібно все менше, а виробництво зростає. й зарплати людей, що працюють стають вищими, бо вищі вимоги. а зараз ще й ШІ - й тепер це стосується не лише робітників, але й офісу.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 20:14
Сибарит написав: tester3373 написав:
окрім критики є якість думки чому так відбулося шо приріст у власників капітала більший чим у робитників за останні 30 років?
У меня есть.
Причина не единственная, но во многом это связано со структурой капитала.
У работника, как правило, если и есть какая-то значка - это счёт в банке. Капитал по-настоящему богатых людей - портфель акций. Фондовый рынок достаточно раздут, поэтому триллиарды в списке Форбс выглядят неприлично большими. Предприятия просто не стоят тех денег, которые получаются из стоимости акций. Если пересчитать стоимость предприятий, исходя из их прибыли, доли владельцев сильно подешевеют.
може їх капітали й роздуті, але якість життя впало набагато в порівнянні з тим як було 50 років тому коли думали як би комунізм не став світовим і робітникам в западних країнах кидали більшу пайку, шоб показати шо і при капіталізмі нічо. як приклад:
Порівняння доступності житла
Показник
50 років тому (середина 1970-х)
Сьогодні (2026 рік)
Співвідношення ціни до річного доходу
2 — 4 річні зарплати
8 — 15 річних зарплат
Еквівалент у робочих годинах
~5 000 людино-годин
~16 000 людино-годин
Час роботи при 40-годинному тижні2,5 – 3 роки чистої праці
8 – 12 років чистої праці
от і виходить - у капітала на біржі шалений приріст а робітник фік житло придбає
ЗІ
за точність цифр не ручаюсь - це ші згенеровано. але такий аналіз вже давно проводять порівнюючи як жив робітник 50 років тому і зараз в Європі та США
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