Додано: Пон 22 чер, 2026 20:35

tester3373 написав: budivelnik

які ж бувають тугодуми. берем приклад.

старі 20 років коєф 2 від середньої

останні 20 років 0,7 коєв від середньої

якби рахувалось все було б (20*2+20*0,7)/40 = 1,35

а тепер берем тільки 5 старих жирних років (5*2+20*0,7)/25 = 0,96

так шо воно й видно як ти собі оформлював пенсію та рахував коєф. які ж бувають тугодуми. берем приклад.старі 20 років коєф 2 від середньоїостанні 20 років 0,7 коєв від середньоїякби рахувалось все було б (20*2+20*0,7)/40 = 1,35а тепер берем тільки 5 старих жирних років (5*2+20*0,7)/25 = 0,96так шо воно й видно як ти собі оформлював пенсію та рахував коєф.

Ти можеш генерувати єресь як хочеш...ПершеЗараз 2026 рікТи хочеш сказати що в період1986-2006 - 20 роківбули кращі зарплати ніж в період2006-2026 ?Якщо так - то ти вже фантазер який точно не має уявлення про 1986-2006 роки.ДругеЯкщо РІК успішний для всіх - то він успішний і для тебе....і саме це НІВЕЛЮЄ успішність між роками....БОякщо ти багато заробляв-то й середня великаякщо ти мало заробляв-то й середня менша....а в пенсійному враховується виключноспіввідношенняміж тим що ТИ заробив в якомусь місяці і тим яка СЕРЕДНЯ по Державі в цьому ж місяці.Тепер про правило 5 років ДО 2000 рокуЯк правило розміри зарплат до 2000 року важко довести , тому ти можеш обрати два варіантаа - тобі просто враховують стаж ( коефіцієнт який відповідає за роки), але при цьому якщо ти не написав що хочеш щоб прийняли до уваги будь яких 5 років підряд на які в тебе є документи - то це всеб - якщо ти просищ врахувати... Тут також без проблем, даєш документи за 60 місяців підряд , після чого коефіцієнти цих 60 місяців плюсуються до 360 коефіцієнтів інших місяців, і виводиться середнєТобтоякщо в тебе були(60 місяців*2 + 360 місяців*0,8)/420 місяців =0,97...По правилам трошки не так, бо ще можна викинути 10% місяців найгірших+час ковіду....але то деталіЯк бачиш якогось суперпупер вигідно критичного не відбувається...Бо наприклад внаслідок постійного росту середньої по Державі, виходить що вигідніше щоб тобі призначили пенсію пізнішебо наприкладсередня в 2026 - нехай 30 000 * 0,97 * 0,35 =10 200середня в 2024 - нехай 20 000 * 0,97 * 0,35 =6 790Тобто це те про що писав Дюра-Бачі....Так що збийся і не демонструй свої фантазії в темах в яких не маєш жодної уяви.