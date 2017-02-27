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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 чер, 2026 07:33
BeneFuckTor написав:
А підсумок такий.
щоб правильний курс в банку писати, потрібно провести 3міт кола, 1 з математиком щоб виділити частини ділення та формулу перевердення курсу, і 2 задачі для сіньйора по 2 дні, перша на поправки, а друга на поправки ділення на ноль.
Доречі в приваті вірно пише
А щоб його зрозуміти, то навіть курсів тестерів недостатньо. Закінчується доба як стоїть біля прилавку не знає як купити черешню 😅
Але ж «тестер» не йде в Приват, мабуть куос не подобається 😅
А тут подобається, та не знає як застосувати: стоїть як лисичка перед глечиком, не може морду засунути ))
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Hotab
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Додано: Сер 24 чер, 2026 08:08
BeneFuckTor написав:
Доречі в приваті вірно пише
просто в приваті люди з освітою ставили задачу кодерам.
в кредо видно задачу кодерам ставили безграмотні.
погано шо ті хто далекий від фінансової освіти дивляться на таке і вважають це нормою.
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tester3373
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Додано: Сер 24 чер, 2026 08:15
tester3373
дивляться на таке і вважають це нормою.
А є пруф «вважають нормою»?
Здається головна проблема лише в тому, що «тестер» який позиціонує себе дотичним до фінансів за добу не зміг розібратись в таблиці курсів , поданій в незручному форматі. А винуваті в цьому ті, хто розібратись зумів 😅.
Ба більше, тестеру дали
в зручному для нього форматі. Але він вже з рейок зійти не зміг, розумової лабільності не вистачило : як спочатку не зрозумів, та і вирішив не розуміти до кінця 😅
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Hotab
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Додано: Сер 24 чер, 2026 08:32
Hotab
ти по суті відповідь даш? чи на незручні питання не відповідаєш?https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5965333#p5965333
ЗІ
зайди в приват і подивися як там написано. може тоді дотулумкаєш. або в сенс.
в норм банках правильно пишуть купля/продаж для вказаного крос курсу.
хоча коли ти не зрозумів що запис 1,14 USD це не правильно записано то мабуть і там не поймеш.
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tester3373
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