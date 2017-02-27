RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12140121411214212143
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 07:33

  BeneFuckTor написав:А підсумок такий.
щоб правильний курс в банку писати, потрібно провести 3міт кола, 1 з математиком щоб виділити частини ділення та формулу перевердення курсу, і 2 задачі для сіньйора по 2 дні, перша на поправки, а друга на поправки ділення на ноль.

Доречі в приваті вірно пише

А щоб його зрозуміти, то навіть курсів тестерів недостатньо. Закінчується доба як стоїть біля прилавку не знає як купити черешню 😅
Але ж «тестер» не йде в Приват, мабуть куос не подобається 😅
А тут подобається, та не знає як застосувати: стоїть як лисичка перед глечиком, не може морду засунути ))
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19415
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2632 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 08:08

  BeneFuckTor написав:
Доречі в приваті вірно пише



просто в приваті люди з освітою ставили задачу кодерам.
в кредо видно задачу кодерам ставили безграмотні.
погано шо ті хто далекий від фінансової освіти дивляться на таке і вважають це нормою.
tester3373
 
Повідомлень: 187
З нами з: 09.02.25
Подякував: 11 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 08:15

tester3373

дивляться на таке і вважають це нормою.


А є пруф «вважають нормою»?
Здається головна проблема лише в тому, що «тестер» який позиціонує себе дотичним до фінансів за добу не зміг розібратись в таблиці курсів , поданій в незручному форматі. А винуваті в цьому ті, хто розібратись зумів 😅.
Ба більше, тестеру дали в зручному для нього форматі. Але він вже з рейок зійти не зміг, розумової лабільності не вистачило : як спочатку не зрозумів, та і вирішив не розуміти до кінця 😅
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19415
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2632 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 08:32

Hotab
ти по суті відповідь даш? чи на незручні питання не відповідаєш?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5965333#p5965333

ЗІ
зайди в приват і подивися як там написано. може тоді дотулумкаєш. або в сенс бо там якраз EUR/USD.
в норм банках правильно пишуть купля/продаж для вказаного крос курсу.
хоча коли ти не зрозумів що запис 1,14 USD це не правильно записано то мабуть і там не поймеш.
tester3373
 
Повідомлень: 187
З нами з: 09.02.25
Подякував: 11 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 08:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Світовий банк схвалив для України програму на $3,39 млрд для підтримки реформ
У банку наголосили, що ця допомога супроводжується механізмами контролю та аудиту, щоб кошти надходили до визначених отримувачів.

https://lb.ua/economics/2026/06/23/7471 ... ayini.html

Україна отримає новий транш кредиту від МВФ попри те, що влада не виконала ключових вимог фонду. Як цього вдалося досягти і чи запровадять в Україні ПДВ для ФОПів та оподаткування посилок?

https://epravda.com.ua/finances/ukrajin ... lg-822928/

Щодо першого траншу з "90 млрд" - всі сподіваються, що буде "на днях" але "чомусь" немає. І, підозрюю, флешмоб з польськими орденами не додав хороших перспектив з цього приводу.

Мабуть, саме те, що з допомогою ЄС абсолютно нічого незрозуміло, Світовий банк в чергове вирішив підстрахувати, але з вимогами і тотальним контролем. А МВФ дав стільки, щоб було чим провести майбутні виплати уряду фонду 😉

В таких умовах, здається мені, прийнято рішення тримати 45. Як поведе себе готівка в цих умовах буде залежати від вільної грн. З огляду на дії "контролюючих і перевіряючих" органів, бізнес уріжуть в можливостях. Уряди інших країн і міжнародні організації стараються урізати можливості мародерів. Може готівка далеко й не втіче. Але ситуація дуже хитка. В рівнянні багато невідомих...
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 4147
З нами з: 10.03.14
Подякував: 7459 раз.
Подякували: 7041 раз.
 
Профіль
 
13
25
1
23
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 09:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На міжнародних фінансових ринках ситуація складається так, що пара Євро/долар США буде тяжіти десь в район 1,12, якщо переговори між США і Іраном будуть йти без ескалацій з боку Бібі.
Якщо НБУ триматиме грн в діапазоні 44,5-45, то ойро за гримні буде самі розумієте де.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 4147
З нами з: 10.03.14
Подякував: 7459 раз.
Подякували: 7041 раз.
 
Профіль
 
13
25
1
23
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:02

tester3373


ти по суті відповідь даш?


Питання способу висвітлення банком свого курсу лежить в полі їх відповідальності, не моєї. Замість флудити, то маєш право звернутись до них і повчити їх як треба.
У тебе є питання до інформації щодо крос курсу купівлі євро за долари в банку Кредобанк , яку подав я тут ?
Вона коректна? Вона відповідає дійсності (на час подачі)?
На поточний момент крос курс , по якому Кредобанк продає євро за долари становить 1.1421.
«Тестер» може продовжувати вважати , що це купівля долара за євро, а всі інші за бажанням можуть користуватись цим крос курсом для купівлі євро за долари.


хоча коли ти не зрозумів що запис 1,14 USD це не правильно


Хто зробив цей запис і звідки ти знаєш «розумів » чи «не розумів» я його?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19415
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2632 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:28

  Hotab написав:tester3373


ти по суті відповідь даш?


Питання способу висвітлення банком свого курсу лежить в полі їх відповідальності, не моєї. Замість флудити, то маєш право звернутись до них і повчити їх як треба.
У тебе є питання до інформації щодо крос курсу купівлі євро за долари в банку Кредобанк , яку подав я тут ?
Вона коректна? Вона відповідає дійсності (на час подачі)?
На поточний момент крос курс , по якому Кредобанк продає євро за долари становить.
«Тестер» може продовжувати вважати , що це купівля долара за євро, а всі інші за бажанням можуть користуватись цим крос курсом для купівлі євро за долари.


хоча коли ти не зрозумів що запис 1,14 USD це не правильно


Хто зробив цей запис і звідки ти знаєш «розумів » чи «не розумів» я його?


я питав не про банк. я питав про твої розрахунки.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5965333#p5965333
ти вирішив зпригнути з питання перевівши стрілки на банк?

і те що ти написав про курс - то не правильна відповідь.
твоя відповідь типу:
- з якою швидкістю їдемо?
- 20
tester3373
 
Повідомлень: 187
З нами з: 09.02.25
Подякував: 11 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12140121411214212143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tester3373 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3670, 3671, 3672
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36714 39445277
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2026 12:05
rjkz
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 222, 223, 224
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2232 13910731
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 чер, 2026 09:05
Faceless
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 24060252
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.