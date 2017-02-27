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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 17:06
budivelnik написав: moveton написав:
А есть противоположный подход: кто больше получает, тому налоги в процентах СНИЖАЮТСЯ.
Я хіба проти?
Тільки як це Ваше твердження корелюється з реаліями?
Для того щоб працівник отримав 20 000 грн на руки - він повинен створити на 32 000 доданої вартості...
Якщо єдиноподатник створить на 32000 доданої вартості він отримає на руки 30000..
А при сплаті 12 000 грн податків - Єдиноподатник заделарує 200 000 виручки
Де справедливість?
Якщо 32000 це все, на що здатен працівник - хай відкриє собі ФОПа і платить по нижчій ставці. Умова нижчої ставки - здатність самостійно організувати бізнес процес.
Якщо не здатен - хай платить вищу ставку. Бонус вищої ставки - відсутність верхньої планки доходу.
budivelnik написав:
чи де оподаткування падає з ростом створення?
Ніде. Але з ростом створення росте як сума податків, так і сума прибутків. До того ж, здається, верхня планка для ЄСВ теж існує (точно не певен)
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Додано: Сер 24 чер, 2026 17:17
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Додано: Сер 24 чер, 2026 17:20
tester3373 написав: budivelnik написав:
То приведи демографічну піраміду
цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри.
а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.
Мсьє тестер клоун, так і запишемо...
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Додано: Сер 24 чер, 2026 17:30
sergey_sryvkin написав: tester3373 написав: budivelnik написав:
То приведи демографічну піраміду
цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри.
а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.
Мсьє тестер клоун, так і запишемо...
Вважає себе розумним тролем. Насправді примітивний.
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