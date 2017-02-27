людина з фінансовою освітою не розуміє 1.133 це EUR/USD чи USD/EUR, якщо не вказали
Найгірше, що ця людина отримавши 2 кроси (наприклад 1.13 та 1.14) реально не розуміє по якому кросу йому дадуть євро, а по якому долари. Може в дитинстві йому не сказали, що в казці про Буратіно 5 золотих все одно б не проросли . А відповідно нема схеми при якій можна в одному і тому ж місці здати 100 євро за 114 долари і купити тут же 100 євро за 113 дол. Але ж вважає себе «фінансистом».
людина з фінансовою освітою не розуміє 1.133 це EUR/USD чи USD/EUR, якщо не вказали
Найгірше, що ця людина отримавши 2 кроси (наприклад 1.13 та 1.14) реально не розуміє по якому кросу йому дадуть євро, а по якому долари. Може в дитинстві йому не сказали, що в казці про Буратіно 5 золотих все одно б не проросли . А відповідно нема схеми при якій можна в одному і тому ж місці здати 100 євро за 114 долари і купити тут же 100 євро за 113 дол. Але ж вважає себе «фінансистом».
найцікавіше, що в казці більшість то розуміло, що монет на дереві не буде. але це не завадило більшості з цією фінансовою грамотністю понести гроші в МММ - й досі несуть тільки зараз МММ по іншому називається...
sergey_sryvkin написав:Вам віриться неправильно. Якщо ФОП платить фіз особі, що не є ФОПом, він має сплатити за неї податок.
Пруф бы к этому ещё из кодексов или ещё каких нормативных документов. Или тут тоже религиозное "обязан потому, что мне кажется так правильным"? Так тоже можно. Просто хочется знать о какого рода обязанности речь.
ПКУ.
14.1.180. податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV цього Кодексу;
{Підпункт 14.1.180 пункту 14.1 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5412-VI від 02.10.2012}
sergey_sryvkin написав:Але ті, хто платять 18%, не обмежені в обороті. Тому й логіка - для маленького бізнесу податки нижче, для великого - вище.
Яка різниця працівнику на зарплаті в якому він бізнесі працює? в малому чи в великому? Він все одно заплатить якщо фірма платник ПДВ з ним створеного 20+22+18+5 , якщо фірма не платник то 22+18+5
Тобто ОПОДАТКУВАННЯ праці в рази перевищує оподаткування що великого бізнесу що малого , що прибутку з капіталу.... А це НЕ ПРАВИЛЬНО
Працівнику може й ніякої. Але якщо він хоче платити як бізнес, то хай стане бізнесом і платить... це ж і є воля і справедливість ? По факту оподаткування ЗП та бізнес доходів відрізняється принципово, а не просто розміром відсотку. І мета в них зовсім різна - з найманого працівника - зібрати якнайбільше, бо його стимулювати заробляти більше нема сенсу, він отримує стільки скільки йому бізнес платить. Тому щоб більше отримати податків, треба більше знімати. А бізнес є сенс мотивувати на більш ефективну роботу, бо це тягне зростання економіки, бази оподаткування, тих же зарплат працівників і т. д.
Наприклад, якщо підвищити військовий збір на 5%, то всі будуть платити й надалі. А якщо додати бізнесу 5% з обороту, то багато може й закритися.
Щодо прибутку з капіталу не дуже зрозуміло. Якщо в 90х можна було купити умовну хату за $5000, а зараз вона коштує $50000 то чи треба вважати $45k прибутком на капітал? І оподаткувати по повній програмі? А ще й кожен рік, щоб не розслаблялися ?
budivelnik написав:Нижча на 30% вона може бути тільки там де немає оподаткування ПДВ.... Ще раз( вже сторінок пять тому пояснював) Якщо ФОП в когось купив і цей хтось є платником ПДВ, значить 20% ПДВ цей ФОП оплатив при покупці. Тепер цей ФОП продає платнику ПДВ... тепер ЩЕ 20% заплатить покупець платник ПДВ коли буде використовувати(продавати) куплене. Тобто тільки знижка в 44% оправдає купівлю у ФОПа не платника ПДВ
Ну це ж усе притягнуто за вуха. По факту всі вміють рахувати гроші, і рахують. По факту знижка в 16,7% від ціни конкурента з ПДВ вже достатня
Купляти платнику ПДВ у ФОПа єдинщика який купив у іншого платника ПДВ це тупо, і так ніхто не робить. Але буває купа прикладів коли у ФОПів сильно дешевше, або есклюзивний товар, і тоді без проблем купляють навіть без ПДВ. А те, що ФОП купляє з ПДВ, він може продавати іншим неплатникам ПДВ, яких теж мульйон.
budivelnik написав:або - вивести цей млн з бізнесу? якщо фірма акцій не має і по чорному у Вас її не куплять -Ви вже заплатите по повній... або - виводити прибуток з цього млн... тут також без шансів... щось заховаєте як 1% корпоративних витрат , щось запустите на купівлю авто на фірму але використовувати будете самі, можливо навіть замовите обіди... але все це не вільний вивід і менінгіт. А вільно це ЄСВ+ПДФО+Військовий.
Тому просто порівняйте Вклали в депо 10 млн ( щоб легше рахувати) отримали 1,5 млн з яких у Вас зняли 0,3 Чистими на руки 1,2.. Тепер ті самі яйця але в профіль Хочете отримати 1,2 на руки чистими +23% ПДФО+Військовий+22% ЄСВ+20ПДВ=маєте заробити 1,2+23%+22%+20=2,1 млн Отже на тих самих 10 млн+праця треба отримати 21% прибутку... так можна звичайно і 30% а можна й прогоріти.....
Шось ви таке дуже дивне розповідаєте. Якщо ви власник компанії платника ПДВ (загальна система) Ви вкладаєте 10 мільйонів статуного капіталу, закупляєте на них обладнання/нерухомість.. з ПДВ. Отримуєте податковий кредит. Далі операційна діяльність, як у вас вийде. Далі вирішили закритися і все вивести - продаєте вкладене за 10 мільйонів, ваш податковий кредит зникає. Тобто ПДВ нуль. Далі виводите статутний капітал без жодних податків. На цьому все. Якщо ваше обладнання вийшло продати дорожче 10 мільйонів, і у вас не вийшло сховати різницю (отримати кешем чи іншими ніштяками), то з прибутку ви заплатите - ПДВ 16,7% (тільки з надлишку!) - Виводите дивиденди, 5% + 9% ВЗ (раніше було просто 5%). Ніякого ЄСВ тут нема.
Якщо мова про вивід прибутку під час операційної діяльності - то там також нема ЄСВ. Платите ПДВ, плюс податок на прибуток, + вивід дівідендів. 100/1,2*0,82*0,86 = ~60% на руки. Але ж ви маєте цей прибуток отримати не за рік, а за місяць чи хоча б квартал, тому грошей має бути в рази більше.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Сер 24 чер, 2026 20:25, всього редагувалось 2 разів.
sergey_sryvkin написав:14.1.180. податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV цього Кодексу;
Или, если короче: "Землекоп обязан копать землю". Это просто определение налогового агента. Где тут написано, что есть юрик купил что-то у физика, то обязан выступать для него налоговым агентом? О том, чем занимается налоговой агент, никто даже не спрашивал. Для узкого случая аренды недвижимости такое в НКУ действительно есть, только в совсем другом пункте: 170.1.5. Хотелось бы теперь такой же текст увидеть для случая покупки юриком у физика, например, мороженого.